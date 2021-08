La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real informa que hasta el 24 de agosto, están abiertas las inscripciones para participar de los distintos Talleres y Conversatorios que se realizarán en el marco del XIV Festival Pensar con Humor, a presentarse del 26 al 29 de agosto.

Se van a desarrollar en formato presencial y virtual, y las consultas e inscripciones se receptan en festi.conversatoriosytalleres@gmail.com. Deben enviar un mail con sus datos, (nombre, apellido y DNI), y en el asunto mencionar el taller o conversatorio en el que desean participar.



Programación:



Conversatorio “Leer humor en tiempos de pandemia”. Fecha: 27/08. Hora: 19 hs. Duración: 60´. Modalidad: Conversatorio. Formato: Virtual. Lugar: Sala Jolie Libois. Disertante / moderadora: Prof.: Lic. Stella Navarro Cima. Investigadora de Humor en la UNC y en la Biblioteca Nacional. Presentan: Lic. Gabriela Cuozzo/Lic. Raúl Sansica

Desarrollo: Actividad pedagógica de la Cátedra Estudios de humor. La propuesta es generar un encuentro desde la “Cátedra Estudios de Humor” para aquellos que estén interesados en la lectura de libros de humor de diferentes y diversos autores dependiendo del tipo de humor que más les guste.



Taller: “Taller de Stand Up inicial”. Fecha: 26 y 29/08. Hora: 15 hs. Duración: 120’. Formato: Presencial. Público: Experimentar un acercamiento al género del Stand Up. Lugar: Sala Jolie Libois. Disertante: Lali Agüero. Actriz, comediante, bailarina y profesora de Teatro, egresada de la Escuela Superior Integral de Teatro “Roberto Arlt”, Universidad Provincial de Córdoba.

Desarrollo: En este taller inicial de Stand Up se compartirán herramientas básicas para la creación de rutinas cómicas. Nos embarcaremos en la búsqueda de aquello que cada uno/a tiene para decir, reflexionar o cuestionar; con el objetivo de generar un material propio y compartirlo. La docente aportará una mirada externa y acompañamiento en el proceso creativo, atendiendo a las especificidades de cada trabajo.

Los participantes experimentarán un acercamiento al humor a partir de diversos ejercicios de escritura, improvisaciones y prácticas actorales.

Conversatorio: “Del Humor y Otros Demonios”. Fecha: 26 y 28/08. Hora: 18 hs. Duración: 60’. Modalidad: Conversatorio. Formato: Virtual. Disertante: Cristian Palacios. Dramaturgo, escritor, director, actor e investigador en las áreas de análisis del discurso, la semiótica, la lingüística y los estudios del teatro y el arte en general. Doctor en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en el estudio de los discursos cómicos y humorísticos.

Desarrollo: Este conversatorio dividido en dos sesiones se propone dar cuenta de algunos hitos centrales en la investigación sobre las teorías del humor, lo cómico y la risa. Toma la forma de un diálogo constructivo donde se busca que los asistentes puedan intervenir, opinar, hacer preguntas y eventualmente discutir a gritos con el expositor. En la primera sesión, “De que hablamos cuando hablamos de humor”, trataremos sobre la posibilidad de articular una teoría general de lo irrisorio a partir de una diferenciación central, la de lo cómico y lo humorístico, y del modo en que los humoristas se constituyen a sí mismos como tales.

La segunda sesión “Las multitudes humorísticas. Una perspectiva histórica desde el renacimiento a la actualidad” parte de las tapas de la antológica revista Hortensia, para descubrir en ellas una antigua configuración gráfica, la forma emotiva de la multitud, cómica o humorística, cuyos orígenes se remontan por lo menos hasta el renacimiento.

Taller “Algunas herramientas para humor gráfico”. Fecha: 26/08. Hora: 18 hs. Duración: 60’. Modalidad: Taller. Formato: Presencial. Público: Mayores de 18 años. Lugar: Sala Jolie Libois. Disertante: Mariana Salinas. Lic. en Grabado de la UNC. Historietista y humorista gráfica. Moderador: Lic. Ivan Lomsacov, especialista en periodismo de historieta y humor gráfico de Córdoba.



Desarrollo: Se abarcarán conceptos teóricos básicos para poder llevar a cabo una serie de ejercicios en el taller, que le permitirá a los alumnos adentrarse en el ámbito del humor gráfico.