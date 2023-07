El Día Mundial del Cerebro se celebra el 22 de julio por iniciativa de la Federación Mundial de Neurología, para visibilizar su potencial, pero también los riesgos y las enfermedades que lo podrían afectar.

El cerebro es uno de los órganos vitales del cuerpo. Controla las actividades cognitivas (pensar, abstraer, leer) y las reacciones del organismo (acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales).

Las enfermedades de salud mental muchas veces son estigmatizadas, escondidas o no tomadas tan en cuenta. Por eso, se creó esta fecha para destacarlo.

Cada año, el Día Mundial del Cerebro tiene un lema específico. El de 2023 es “Salud Cerebral y Discapacidad”. El objetivo de la campaña de este año es ofrecer apoyo a las personas con discapacidades y luchar contra los estigmas asociados a ellas.

La mente humana siempre fue fuente de inspiración para el arte en todas sus formas: obras pictóricas, literarias y el cine. Muchos son los títulos que tienen esta temática sólo basta mencionar la emblemática “Psicosis” de Alfred Hitchcock, 1960, un clásico en el abordaje de los trastornos mentales.

Hoy sugerimos títulos más recientes relacionados con este tema apasionante: la complejidad de la mente humana.

“Memento”: dirigida por Cristopher Nolan, año 2000. Disponible en Prime Video

Este thriller psicológico es uno de los filmes más icónicos sobre el funcionamiento de la mente y marca el debut destacado de Christopher Nolan como director, quien por estos días estrena “Oppenheimer”. La trama sigue a Leonard, interpretado por Guy Pearce, quien sufre de amnesia anterógrada, una condición que le impide retener nuevos recuerdos, dificultándole así encontrar al asesino de su esposa. Para lidiar con su disfunción mental, Leonard emplea un sistema de clasificación de memorias utilizando fotografías y tatuajes, lo cual no siempre resulta beneficioso para él.

“Matrix” dirigida por Hermanas Wachowski, 1999. Dispponible en Prime Video

Matrix marcó el punto de partida de una influyente trilogía de ciencia ficción en los albores del siglo XXI. Este filme representó un notable avance tecnológico y en efectos especiales, con el famoso "bullet time", utilizado para representar la distopía ideada por las Hermanas Wachowski. En este mundo, la Inteligencia Artificial ha sometido a la humanidad, que vive atrapada en una realidad ficticia (Matrix) generada en sus mentes. Neo (Keanu Reeves) se ve obligado a luchar en ambos mundos, tanto en el real como en el virtual inducido, con el fin de liberar a sus congéneres. La película aborda temas como el funcionamiento de la memoria y los fenómenos de déjà vu, interpretados como fallas en el sistema.

"Ella", una película de Spike Jonze del año 2014, se encuentra disponible en Netflix.

La trama de "Ella" gira en torno a la ciencia ficción y el romance, presentando a Joaquin Phoenix como el protagonista, un hombre que atraviesa un proceso de divorcio y, sorprendentemente, encuentra el amor en un sistema operativo.

Esta obra cinematográfica explora diversos temas, entre ellos la complejidad de las relaciones y la soledad en un futuro donde las máquinas se humanizan cada vez más. La película aborda el aislamiento en una época de hiperconexión tecnológica y los desequilibrios que puede acarrear.

“El origen”, dirigida por Cristopher Nolan, año 2010. Disponible en HBO Max

Origen es una película que juega con la mente del espectador desde el primer plano hasta el último. Una cinta que te sumerge en un mundo de metaficción del que no podrás escapar, por lo que tendrás que estar bien atento para poder entenderla en su totalidad.

Otra vez Nolan…

Si has visto alguna de las últimas creaciones de Christopher Nolan, entenderás perfectamente de lo que estamos hablando. El director de Interestelar, Tenet o Memento y la reciente Oppenheimer, consigue que el espectador se mantenga dándole vueltas al argumento una y otra vez.

La trama nos presenta a Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), un ladrón al que busca la justicia por un crimen que, en principio, no cometió: el asesinato de su esposa. Su habilidad especial es robar datos, contraseñas e información de la mente de sus víctimas.

“El club de la pelea” David Finchen, año 1999, disponible en Prime Video

Esta película de culto, dirigida por David Fincher, está basada en la novela de Chuck Palahniuk. La trama narra la peculiar relación entre Jack (Edward Norton) y Tyler (Brad Pitt), dos individuos con personalidades y vidas completamente opuestas, que desarrollan una amistad y crean "el club de la lucha". En este espacio clandestino, los luchadores se enfrentan, atrayendo cada vez más seguidores y volviéndose más revolucionario.

Evitando revelar demasiados detalles de la historia, es importante mencionar que la película aborda trastornos mentales como la esquizofrenia y toma como lema la canción de los Pixies, que también cierra la cinta: "Where Is My Mind?".

“Despertares”, dirigida por Penny Marshall, 1990. Disponible en Filmin y Movistar Plus

Esta película ejemplifica cómo la neurología ha contribuido en el estudio de enfermedades que afectan el cerebro y la mente. "Despertares" se inspira en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, quien es representado por Robin Williams en la película. La trama se centra en el uso de L-dopa, un novedoso medicamento, en pacientes catatónicos que han quedado en estado vegetativo debido a una encefalitis letárgica. Uno de estos pacientes es Leonard, interpretado por Robert de Niro, quien experimentará los emocionantes "despertares" gracias al tratamiento.

Finalmente sugerimos: “Eterno resplando de una mente sin recuerdos” dirigida por Michel Gondry del año 2004.

“Fragmentado” dirigida por M. Night Shyamalan año 2016, disponible en Google Play.

Y el filme animado “Intensamente” dirigida por Peter Docter, año 2015. Todas con interesantes planteos acerca del funcionamiento de la mente humana.

/Fuente: Blog Salud con ciencia/