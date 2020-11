Perla Suez es la ganadora del premio Rómulo Gallegos 2020 por su novela "El país del diablo".

Este sábado, mediante videoconferencia se hizo el anuncio en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, destacando textualmente: "la fuerza de la escritura de esta novela, dura y desgarradora y dueña de un magnífico aliento poético".

"El pais del diablo" fue elegida entre 214 obras por unanimidad, por parte de un jurado integrado por Laura Antillano (Venezuela), Vicente Battista (Argentina) y Pablo Montoya (Colombia), precisamente fue el representante colombiano quien subrayó la "lograda intensidad narrativa" de la novela publicada por la editorial Edhasa.

Abel Posse, Mempo Giardinelli y Ricardo Piglia fueron los argentinos que precedieron a Perla Suez en la obtención de este premio.

Entre los 10 finalistas seleccionados estaban también las argentinas Gabriela Cabezón Cámara con "Las aventuras de la China Iron", Angela Pradelli con "La respiración violenta del mundo" y Gloria Peirano con "La ruta de los hospitales".

En el año 2015, Perla Suez recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El país del diablo" y este año además fue una de las diez finalistas de la primera edición del Premio de Novela Fundación Medifé Filba (FMF) por "Furia de invierno".

Suez se recibió de Profesora y Licenciada en Letras Modernas en la Universidad de Córdoba. También estudió, en la misma universidad, Psicopedagogía y Cinematografía.

Además fundó y dirigió el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (Cedilij) y la revista Piedra Libre. En 2007, ganó la prestigiosa Beca Guggenheim con la novela "La Pasajera".

Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando del Paso y Roberto Bolaño son algunos de los autores que recibieron el premio Rómulo Gallegos, nombre del autor de obras como "El último patriota" y "Doña Bárbara".

De qué trata la novela...

La Patagonia, en la segunda mitad del siglo XIX. Lum, una niña, hija de padre blanco y de madre mapuche, se baña con ella en el río. Juegan, ríen. No lo saben, pero ya no volverán a repetir esa rutina. En ese paisaje desolado, el horror tiene una cita puntual. Un grupo perdido de soldados merodea por la zona y asalta una toldería, una de las últimas que estaba en pie. Mata, incendia, arrasa. Parece el fin de una historia, y sin embargo es el principio. No hay mal que no propicie su propia venganza.

Novela excepcional, El país del diablo narra un viaje alucinante al corazón del desierto y el triunfo inevitable de la violencia. Con una prosa seca, con la capacidad de narrar sin caer en estereotipos ni maniqueísmos, Perla Suez reconstruye una odisea de rencor, arrebato y justicia. Su libro está poblado por personajes que viven entre el coraje y la locura, entregados a una obsesión y quizás consumidos por ella.

(Fuentes: Página 12/ Editorial Edhasa)