Premios Gardel 2022: aquí los ganadores

Este martes se lleva a cabo la ceremonia de la entrega de los premios Gardel que ya lleva 24 ediciones. Comenzó a las 20,30 desde el Movistar Arena y será transmitida por Star+. Se vio por YouTube.

El jurado, integrado por periodistas, músicos y otros individuos relacionados con la música y la difusión dieron a conocer su veredicto sobre 48 categorías.

Wos es el artista con más nominaciones, elegido en 8 categorías. Trueno tiene 7 nominaciones en 6 categorías. Tiago PZK y Abel Pintos lo siguen con 6. Tini, María Becerra y Ca7riel compiten en 5 rubros mientras que Conociendo Rusia y La Konga, en 4. Nathy Peluso, Dillom, Bizarrap y Nicki Nicole tuvieron 3 nominaciones respectivamente.

Por el Oro (Álbum del año) compiten Ca7riel, Wos, Escalandrum, Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Abel Pintos.

Premio Gardel a la trayectoria:

Alejandro Lerner.

Canción del Año:

Miénteme. Tini y María Becerra



Mejor álbum de artista rock

Dios los cría – Andrés Calamaro

Los Años Salvajes – Fito Páez

Siervo – Palo Pandolfo

La Dirección – Conociendo Rusia (Ganador)

Mejor álbum grupo de rock

Al parecer todo ha sido una trampa – Airbag (Ganadores)

Versiones desde casa – Las Pelotas

Extraño – Andando Descalzo

Mejor álbum de rock alternativo

La Última Luz de La Ciudad – Sol Bassa

Oscuro Éxtasis – Wos (Ganador)

El Pozo Brillante – Vicentico

Mejor álbum rock pesado/punk

Radares – Deja Vu

La Cura – Arde la Sangre (Ganador)

Sr. Punk Vol 2 – Mal Momento

Mejor Álbum de Tango

Julieta Lasso (Ganadora)

Mejor Canción de Tango

Otra chica muerta. Patricia Malanca (Ganadora)

Mejor canción de rock

Quitapenas – Javier Calamaro y Ulises Bueno

Tiempos dorados – Estelares

Polvo de estrellas – Santiago Motorizado

Para Mucho Más – Cruzando El Charco

Que se mejoren – Wos (Ganador)

Mejor álbum de reggae/ska

Yo – Dread Mar I

Nonpalidece – Nonpalidece (Ganadores)

Stay Rude (deluxe edition) – Hugo Lobo

Mejor álbum de música urbana

Desde el Fin del Mundo – Duki

Animal – María Becerra

Géminis – Ecko

Géminis – Lit Killah

Parte De Mi – Nicki Nicole (Ganadora)

El disko – Catriel

Post mortem – Dillom

Mejor canción de música urbana

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Bar – Tini Stoessel y L-Gante

Opa – Dillom

Dance Crip – Trueno

Cambiando la piel – Wos y Nicki Nicole

Salimo De Noche – Tiago PZK y Trueno

Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 – Bizarrap y Tiago PZK

Mejor colaboración de música urbana

Cambiando la piel – Wos y Nicki Nicole (Ganadores)

L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38- Bizarrap y L-Gante

Salimo De Noche – Tiago PZK y Trueno

Bar – Tini Stoessel y L-Gante

Yo Se que Tu – FMK y Tiago PZK, Lit Killah feat Rusherking

Wow Wow – María Becerra feat Becky G

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Grabación del año

Mafiosa – Nathy Peluso (Ganadora)

Dance Crip – Trueno

Miénteme – Tini Stoessel y María Becerra

Mejor diseño de portada

La Dirección – Diseñador/es: Alejandro Ros y Guido Adler (Ganadores)

El disko – Diseñador/es: Milton Sanz

Oscuro Éxtasis – Diseñador/es: Alejandro Ros

Mejor álbum artista pop

Quiromancia – Benjamín Amadeo

Atlántico a Pie – Diego Torres

El amor en mi vida – Abel Pintos

Mejor álbum grupo pop

Suena MYA – MYA

Dogma – Peces Raros

Souvenir – Miranda (Ganador)

Mejor Álbum Artista de Cuarteto

Historias Cantadas 3. Ulises Bueno (Ganador)

Mejor canción de pop

De Mi, Contigo – Abel Pintos y Camila

Miénteme – Tini Stoessel y María Becerra (Ganadoras)

Mafiosa – Nathy Peluso

Mejor álbum pop alternativo

La Batalla – Juan Ingaramo

Cuentito – El Kuelgue

Pitada – Emmanuel Horvilleur (Ganador)

Mejor álbum música electrónica

=EP8 – Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki (Ganador)

Axelotl – Axel Krygier

Listo Pa’ Bailar-Budem tantsevat’ – Bajofondo feat Natalia Oreiro

Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual

=EP8 – Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki

Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro – Santiago Motorizado (Ganador)

Maya And The three – Gustavo Santaolalla

Mejor álbum artista romántico/melódico

Pido Permiso – Dany Martin

Boleros- Negro Falótico

Te Llevo Bajo Mi Piel – Palito Ortega (Ganador)

Mejor Canción de Folklore

Destino San Javier y Los Tekis (Ganadores)

Ingeniería de grabación

Piazzolla 100 años después – Rubén Ferrero, Pablo Porcelli y Patricio Villarejo

Desafío Guerrero – Luna Sujatovich

Deeper Man – Kabusacki

Mejor álbum de jazz

Ontology – -Roxana Amed (Ganadora)

Bardo – Yamile Burich

Piano Tuerto – Leo Genovese

Ingeniería de grabación

El amor en mi vida – Ingeniero/s: Dani Ianniruberto, César Sogbe y Brad Blackwood

Oscuro Éxtasis – Ingeniero/s: Javier Fracchia, Facundo Yalve y Nicolás Cotton (Ganador)

El disko – Ingeniero/s: Tomás Sainz, Nicolás Cotton y Facundo Yalve

Mejor video clip corto

Próximo Viernes – Director/es videoclip: Belén Asad

Dance Crip – Director/es videoclip: El Dorado y Lucas Vignale (Trueno)

Tiempos dorados – Director/es videoclip: Gonzalo López

La Amistad – Director/es videoclip: Mariano Marino

Mejor video clip largo

Pitada – Director/es videoclip: Cálido

Noche de Cumbia – Director/es videoclip: Conurbana Audiovisual (Ganador)

Ahyre En Concierto – Backstage – Director/es videoclip: Emiliano Nadal

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Regreso. Orozco/ Barrientos (Ganadores)

Mejor Álbum Infantil

A cocochito. Canticuénticos (Ganadores)

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto

La Konga (Ganador)

Mejor colaboración:

Tu amor. Palo Pandolfo/ Santiago Motorizado / Hilda Lizarazu (Ganadores)

Mejor Canción Tropical

Noche de cumbia. La Delio Valdez y Los Palmeras (Ganadores)

Mejor Colección de Catálogo

Luis Alberto Spinetta: Presentación Artaud, Vol. 2, en vivo Teatro Astral 1973 (Ganador)

Mejor Álbum de Chamamé

Mario del Tránsito /Las Hermanas Vera (Ganador)

Mejor Álbum en Vivo

Atrevido. Trueno (Ganador)

Mejor canción de Cuarteto

Universos paralelos: La Konga y Nahuel Pennisi

Productor del Año

Facundo Yalve por Oscuro Éxtasis de WOS (Ganador)