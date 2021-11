Días atrás hablamos de la entrega de los Grammy Latinos. Anoche fue el turno de conocer el listado de nominados a la ceremonia número 64 de los Grammy que se celebrará el 31 de enero.

Con mucha presencia latina en géneros que no reconocen fronteras hay que decir, pero los artistas con más nominaciones siguen siendo no hispano hablantes.

Son un total de 86 categorías y dos de ellas son nuevas: mejor actuación musical global y mejor álbum de música urbana latina.

Jon Batiste acumula un total de 11 nominaciones incluyendo Álbum y grabación del año: H.E.R acumula ocho al igual que Doja Cat y Justin Bieber. Le siguen Billie Eilish y Olivia Rodrigo con siete.

Las categorías latinas con sus nominados:

Mejor álbum de pop latino

Vértigo, Pablo Alborán

Mis amores, Paula Arenas

Hecho a la antigua, Ricardo Arjona

Mis manos, Camilo

Mendó, Alex Cuba

Revelación, Selena Gómez

Mejor álbum de música urbana latina

Afrodisíaco, Rauw Alejandro

El último tour del mundo, Bad Bunny

JOSE, J Balvin

KG0516, Karol G

Mendó, Alex Cuba,

Sin miedo (del amor y otros demonios) 8, Kali Uchis

Mejor álbum de rock/alternativo latino

Deja, Bomba Estéreo

Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition), Diamante Eléctrico

Origen, Juanes

Calambre, Nathy Peluso

El madrileño, C. Tangana

Sonidos de karmática resonancia, Zoé

Mejor álbum de regional mexicano incluido tejano

Antología de la música ranchera, vol. 2, Aida Cuevas

A mis 80's, Vicente Fernández

Seis, Mon Laferte

Un canto por México, vol. II, Natalia Lafourcade

Ayayay! (súper deluxe), Christian Nodal

Mejor álbum tropical

Salswing!, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

En cuarentena, El Gran Combo De Puerto Rico

Sin salsa no hay paraíso, Aymée Nuviola

Colegas, Gilberto Santa Rosa

Live in Peru, Tony Succar

Las categorías más importantes que dieron a conocer a sus favoritos del año son las siguientes:

Grabación del año

"I still have faith in you", ABBA

"Freedom", Jon Batiste

"I get a kick out of you", Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches", Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right on me", Brandi Carlile

"Kiss me more", Doja Cat featuring SZA

"Happier than ever", Billie Eilish

"Montero (call me by your name)", Lil Nas X

"Drivers license", Olivia Rodrigo

"Leave the door open", Silk Sonic

Álbum del año

We are, Jon Batiste

Love for sale, Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (triple chucks deluxe), Justin Bieber

Planet her (deluxe), Doja Cat

Happier than ever, Billie Eilish

Back of my mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Canción del año

"Bad habits", Ed Sheeran

"A beautiful noise", Alicia Keys featuring Brandie Carlile

"Drivers license", Olivia Rodrigo

"Fight for you", H.E.R.

"Happier than ever", Billie Eilish

"Kiss me more", Doja Cat featuring SZA

"Leave the door open", Silk Sonic

"Montero (call me by your name)", Lil Nas X

"Peaches", Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right on time", Brandi Carlile

Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie