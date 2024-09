El convocante encuentro internacional no tendrá edición 2024 para Latinoamérica. Primavera Sound se iba a realizar en Buenos Aires, São Paulo, Montevideo y Asunción.



Los eventos, previstos para los días 23 y 24 de noviembre en el Parque Sarmiento de Buenos Aires y en otras fechas en las ciudades mencionadas, no se realizarán debido a lo que los organizadores han descrito como "dificultades externas". La noticia ha dejado a los fanáticos y a la industria musical con un sentimiento de desilusión y sorpresa, ya que se esperaba con ansias esta nueva edición del festival.



Primavera Sound, reconocido por su curaduría artística de alta calidad y su capacidad para reunir a grandes nombres de la música global en un solo escenario, llegó a Latinoamérica en 2022, obteniendo rápidamente una gran popularidad. Este festival no solo ofrecía una experiencia musical excepcional, sino que también establecía un estándar de producción y calidad muy elevado, características que se han vuelto su sello distintivo.



En un comunicado oficial compartido a través de sus redes sociales, los organizadores del festival explicaron las razones detrás de la cancelación. "Cualquier evento Primavera Sound se levanta sobre unos rigurosos estándares de calidad, se celebre donde se celebre", indicaron. Sin embargo, señalaron que las actuales circunstancias no permiten la realización de los eventos en condiciones que cumplan con estas expectativas, lo cual ha forzado a tomar la difícil decisión de no llevar a cabo las ediciones de 2024 en Latinoamérica.



A pesar de esta decisión, el mensaje finalizó con un tono positivo y esperanzador. Los organizadores reafirmaron su compromiso con el público latinoamericano y expresaron su deseo de regresar en un futuro cercano: "Con la convicción y la esperanza de que Primavera Sound regresará más fuerte a Latinoamérica, miramos ya hacia el futuro para que sea lo antes posible".



Asimismo, se ha informado que las plataformas de venta de entradas se encargarán de contactar a los compradores para coordinar la devolución de los tickets, asegurando así una gestión transparente y ordenada de la situación. La comunidad musical latinoamericana queda a la espera de un posible regreso del festival en mejores condiciones, mientras los seguidores confían en que Primavera Sound vuelva pronto para ofrecer las inolvidables experiencias que lo han caracterizado.



(Fuente Billboard)