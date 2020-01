Es psicólogo con enfoque humanista y coach ontológico Gabriel Cartaña, llega esta temporada a Villa Carlos Paz para presentar un espectáculo sobre su visión del amor.

La cita es el lunes 27 de enero a las 23 hs en Teatro Coral (9 de Julio 100)

¿Qué digo cuando sigo “Te amo?” es el nombre de la propuesta donde el especialista habla de fidelidad, infidelidad, relaciones tóxicas, la confianza, la desconfianza, los celos y fundamentalmente del amor.

Cabe recordar que Gabriel Cartaña se hizo conocido cuando el conductor televisivo Beto Casella lo invitó como columnista a Bendita TV (Canal 9) y Bien Levantados (Radio POP). Luego tuvo su participación mediática en programas como “Informadísimos” con Verónica Varano, “Despedida de Soltero” de Marley y Carina Zampini (Telefé), “Ojos que no ven” con Andrea Polliti (Canal 13).

¿Por qué no podemos amar bien?

“Todos queremos enamorarnos, todos queremos tener una relación con bienestar, con placer, con cuidado mutuo. Pero la realidad es que pocos lo logramos, muchas veces estamos en una relación donde queremos a la otra persona pero no logramos llevarnos bien, ni pasarla bien”, expresó el psicólogo sobre el planteo central de su espectáculo.

Los interrogantes a partir de los cuales desarrollará la velada nocturna son: ¿Por qué no podemos llevarnos bien con la persona que amamos?, ¿Cuántas veces, durante una discusión, sentimos que estamos diciendo lo mismo y sin embargo no nos entendemos? ¿Tiene el amor una sola forma? ¿Cuántos idiomas tiene el amor? ¿Las discusiones y desencuentros son sinónimo de relaciones tóxicas? ¿Por qué no puedo enamorarme?

Entre charla y ejercicios, Gabriel buscará entender todos estos temas y encontrar la forma de poder revertirlos. La última media hora del espectáculo la dedicará a contestar las preguntas del público.

Las entradas al espectáculo pueden conseguirse en boletería del teatro o Autoentrada desde los $630.