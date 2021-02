La cantante catalana Queralt Lahoz lanza “Tu boca”, una canción con ritmos de R&B, rap y flamenco.

Esta nueva canción es el inicio de una nueva etapa en su carrera musical, que culminará en un LP que verá la luz el próximo mes de mayo.



“Tu boca” es una canción de amor que escapa de los parámetros más tradicionales y apuesta por un amor más universal, que trascienda lo romántico. Esta canción es un viaje sideral donde la cantante muestra su parte más tierna, donde convive la musicalidad de R&B con sonidos más urbanos y una letra pegadiza. “Tu boca” está producida por uno de los productores de referencia de la escena, Genís Tranni.



Queralt Lahoz cuenta con una de las carreras musicales y artísticas más prometedoras del panorama actual y pronto presentará el que será su primer álbum tras el éxito de “1917”. Su esperado LP debut será editado este 2021 en un trabajo conjunto entre los sellos Costa Futuro y Say it Loud.



La canción viene de la mano de un impactante videoclip donde la artista representa las diferentes maneras de querer y tener una relación y utiliza una gama de colores crema y tierra para defender lo orgánico, lo puro. Con imágenes que homenajean a la mítica película española “Jamón Jamón” (Bigas Luna, 1995) y una estética acurada, donde se reflejan diferentes versiones de la artista, desde la más salvaje hasta la más dulce, Queralt Lahoz consigue no dejar indiferente a los espectadores.



“Tu Boca” de Queralt Lahoz ya está en todas las plataformas.