El espectáculo teatral Parietal del docente y dramaturgo Fernando Zabala reestrena en su segunda temporada en la ciudad de Córdoba.

Luego de presentarse en en AlmaZenna Teatro y en una gira por la provincia, vuelve el espectáculo que reúne tres obras breves del autor cordobés. La primera obra del ciclo se llama Ventana, luego continua con Última Prueba y finaliza con Estallar. «Programamos este último mes de funciones en octubre a modo de despedida. Fue un año y medio de hacer uno de los espectáculo más oníricos que he escrito y dirigido en mucho tiempo. Tal vez, se deba a que antes de su estreno, hice una selección de las tres obras más introspectivas que haya escrito en pandemia. De allí que se armó este ciclo que se llamó Parietal y tuvo su linda cosecha luego con los actores que también trabajaron en la creación del espectáculo. Creo que Parietal podría seguir teniendo funciones, pero no por este año», apuntó el autor a Cba24n.com.ar. El espectáculo comprende tres únicas obras, Ventana, es la eterna rutina como conflicto. Las viejas preguntas y las viejas respuestas y un vacío interminable como camino póstumo. Última Prueba, es la sorpresa y la expectativa por lo encontrado, luego el interminable problema que genera el hallazgo, el no saber quién es uno y quien es el otro. La angustia de la eterna pregunta como dilema. Estallar, es la no memoria y el no destino que se representan en la angustia para una y la evasión para la otra. ¿Hasta qué punto se puede mirar para otro lado? La necesidad de salir de allí, aunque sea soñando.

Las obras que se podrán ver nuevamente los sábados de octubre a las 21.00 en Casa Grote, cuentan con la actuación de Ale Ponce, Rocio Garcia y Fredy Nadaya. La dramaturgia y la dirección está a cargo de Fernando Zabala y la fotografía es de Marcos Allende.

Para agendar:

Parietal se lo podrá ver todos los sábados de octubre a las 21.00 en Casa Grote, Padre Grote 1080, barrio General Bustos. Las reservas de las entradas anticipadas se pueden hacer a través de la plataforma www.antesala.com.ar o al siguiente número telefónico: 351-6885301

Feria del Libro Córdoba:

Por otro lado, el autor le contó a Cba24n.com.ar que su último libro Microteatro, tendrá importantes descuentos de hasta el 30 por ciento, adquiriendo el tomo en los días hábiles que se desarrolle la feria. El libro se lo podrá encontrar en la Supermanzana de la Intendencia, en el stand 34 de la editorial Tinta Libre Edicione