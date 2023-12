Ricardo Arjona comunicó su decisión de retirarse de los escenarios. Después de su actuación en Santiago de Chile el domingo, como parte de su gira Blanco y Negro, el cantante guatemalteco compartió un mensaje en sus plataformas sociales oficiales.

Explicó que enfrenta un problema de salud que le imposibilita continuar con sus presentaciones. "Una despedida en Santiago. Agradezco por hacer lo imposible tan sencillo", expresó el artista.

"Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio", indicó.

"Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", señaló.

"Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", señaló.

"Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer en pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos", concluyó el músico.