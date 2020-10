Ricardo Arjona y Gaby Moreno se reúnen para lanzar un single, en el primer acercamiento al proyecto “Los covers de Blanco" que saldrá antes de fin de año.

Los guatemaltecos vuelven a estar juntos, como hace 9 años con la memorable canción “Fuiste Tú”. Los artistas presenta un sorprendente blues: “El Blues de la Notoriedad”.

Arjona viene de lanzar el álbum Blanco del proyecto Blanco y Negro, con una gran respuesta de su público y millones de reproducciones en las redes.

El cantautor y productor musical continúa reinventandose bajo el lema: “Diganme qué hay que hacer para no hacerlo". Esta vez con un primer acercamiento de lo que será el álbum "Los covers de Blanco".

Algunos de los artistas que participan son la inglesa Joss Stone y el español Pablo Alborán, entre otros.

En la sesión de autor que acompaña a la nueva canción, Ricardo comparte cómo nació el tema: "No es una canción fácil de explicar, como no lo es ninguna. Es larga la historia. Ese tipo me dejó afuera de la oficina (discográfica) horas y horas. Yo lo que quería era demostrarle a estos personajes que me habían hecho la vida tan difícil, que estaban equivocados".

Sobre este nuevo dueto, Gaby Moreno comenta "buscamos un sonido más de bar, más rústico".

"El Blues de la Notoriedad no es otra cosa que un recordatorio de toda la mierda que se cocina en esta industria en donde hay tan poca verdad que todo empieza a oler mal. Sálvese quien pueda", describe finalmente Ricardo Arjona.