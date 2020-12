La productora de Patricio Álvarez Casado, 20/20 FILMS, adquirió los derechos para la realización de “El Comandante”, la serie sobre la excéntrica vida de Ricardo Fort.

El artista tuvo una corta carrera dentro del mundo del espectáculo pero fue muy intensa. Fue cantante, actor de teatro, televisión, conductor de televisión, productor de teatro, televisión y empresario industrial argentino. Fue una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina. Falleció súbitamente en 2013 a los 45 años, por un paro cardíaco.



Según la revista Forbes, Ricardo Fort era una de las personalidades con más influencia en el mercado del show business argentino. Se tenía en cuenta su importante fortuna, presencia y repercusión en Internet, casi medio millón de seguidores en Twitter y por ser un importante accionista de una de las empresas de golosinas más destacadas del país, lo que lo situaba entre el décimo​ y el primer lugar de la lista.



La serie documental se rodará en el primer semestre de 2021 en escenarios de Argentina y Estados Unidos. Se abordará la vida del artista con la aprobación de sus hijos Marta y Felipe Fort.



“Mi papá fue un artista muy pasional. Pero el Ricardo que todos conocieron en la tele no era la misma persona sensible que nos crió a mi hermano y a mí. Él se merece que lo muestren cómo era en realidad: alguien que dio mucho amor mientras luchaba por concretar sus sueños”, expresó su hija Marta. Su hermano Felipe, dijo: “Este proyecto es una forma de agradecerle a mi papá todo lo que hizo, incluso más allá de nosotros. No quiero que se olviden de él, y creo que la mejor manera de lograrlo es contando lo que nunca se supo sobre su vida”.



La serie trabajará fundamentalmente con una perspectiva cálida y humana, con la intención de revelar principalmente a la persona detrás del personaje.



Patricio Álvarez Casado, director de la productora, describió: “20/20 FILMS es una productora impulsada por el deseo de aportar una mirada propia a los proyectos. Estamos por eso muy agradecidos con nuestros coproductores -Hecho por Nadie- y con la Familia Fort, que nos depositó su confianza para encarar un proyecto de esta envergadura”.

20/20 FILMS en su potente y simbólico arranque en plena pandemia, adquirió también los derechos de “Libertad Divino Tesoro”, la biografía oficial de Luca Prodan escrita por Oscar Jalil y de dos de los cuentos del popular Hernán Casciari, “La estrategia del banderín” y “Una alarma inesperada”, proyectos que están ya en pleno desarrollo.