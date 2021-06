El ex-Pink Floyd, Roger Waters contó en una conferencia que Mark Zuckerberg quiso comprarle una canción de la legendaria banda y el músico le respondió con la frase "¡Vete a la mierda!".

Además, el bajista rechazó una gran cantidad de dinero permitir el uso de su música en un anuncio de Facebook.



La compañía Facebook quería usar la canción Another Brick In The Wall II para promocionar Instagram, y Waters se negó.



El ex miembro de Pink Floyd se encontraba en Nueva York, donde asistió como ponente en un encuentro para pedir la liberación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Allí le compartió a los asistentes que había recibido un correo electrónico donde le pedían su autorización para usar uno de sus temas. "Es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción Another Brick In The Wal II en la producción de una película para promover Instagram", dijo el músico.



"Es una carta de Mark Zuckenberg para mí. Llegó esta mañana con el ofrecimiento de una enorme cantidad de dinero...", y detalló cuál fue su respuesta: "No. ¡Jódete! De ninguna maldita manera. Solo lo menciono porque es su insidioso movimiento de tener el control de todo.... No seré parte de esta estupidez, Zuckerberg".



No contento con eso, el músico reflexionó y se preguntó cómo era posible que el dueño de Facebook pudiera tener tanto control, y llegó a llamarlo uno de los "idiotas más poderosos del mundo". Todo ello por considerarle el responsable de haber iniciado un movimiento de calificación innecesaria entre personas basado en 'me gusta' en redes sociales.





Fuente www.los40.com