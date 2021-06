José Palazzo es un hacedor de mente positiva. Siempre activo, en pandemia se las ingenió para que su productora siguiera girando aunque eso significara "quemar activos propios y de la empresa".

Y aunque el escenario cordobés ha sido foco para sus grandes productos, están trabajando en países en los que la segunda ola ya pasó o la vacunación ha dado tregua al Covid19.

Así es como se confirma el segundo Cosquín Rock en Estados Unidos. El primero fue en 2019 en Nueva York y contó con artistas como León Gieco, El mató a un policía motorizado, Kevin Johansen o Juan Ingaramo. La apuesta es ahora en dos fechas, la primera el 21 de agosto y la segunda en diciembre. Para esta primera actuarán en Miami Beach Los Fabulosos Cadillacs, Cultura profética, Los amigos invisibles, Louta, Literal y Mia Zeta.

Artistas argentinos y latinos en este festival al aire libre que no requiere de ningún protocolo: "No habrá distanciamiento, como es al aire libre no demanda el uso de barbijo y no piden testeos rápidos o certificado de vacunación. Nosotros, trabajando con la productora de allá Emporio Group, decidimos acortar la idea original de nueve horas, a seis horas de festival", dijo José Palazzo a Cba24n.

Para la versión de Estados Unidos, habrá argentinos residentes trabajando en la organización.

Este festival es una luz hacia el final del Covid que nos hace mirar el futuro con esperanza de normalidad. Normalidad de antes, no esta nueva.

Pero el Cosquín Rock no se queda en EEUU. "Te confirmo como primicia que también se hace el Cosquín Rock España. Va a ser en Málaga en septiembre. Esta edición es la primera y estaba pensada para el año pasado", cuenta entusiasmado Palazzo. Sobre el protocolo para España, aún no hay muchas cosas definidas. Dependerá del gobierno la realización de testeos rápidos o no al ingreso. Sobre la grilla, el productor dijo: "Son artistas muy importantes, pero aún no te los puedo confirmar". Se autorizarán para ese edición hasta 6 mil personas.

Desde hace unos años, Cosquín rock trascendió las fronteras de Santa María de Punilla. Más allá, las fronteras del país. Y Latinoamérica se transformó en el nuevo escenario. Para lo que queda del año, el plan es el siguiente: "Pensamos en la posibilidad de Cosquín Rock Chile para diciembre y en febrero, se hace el Cosquín Rock. Para este último, barajamos dos posibilidad: normalidad total o reducción de público. Pero sin distanciamiento. Va a ser de dos días y estamos terminando de definir la sede. Estamos analizando otras provincias como Mendoza pero también vimos otras en espacios de montaña y rodeados de lagos. Igual, son posibilidades. Somos de Córdoba y peleamos por Córdoba así que vamos a poner a todas las fichas en Córdoba. Después de dos años parados, tenemos la sensación de que el Cosquín va a ser impresionante".

El cronograma para el 2022 quedaría entonces así: Cosquín Rock argentina en febrero, marzo México; junio y julio España y Estados Unidos; septiembre Colombia y octubre y noviembre Paraguay y Uruguay.