Rosalía y Billie Eilish han compartido en sus redes sociales el anuncio de que su tema saldrá a la luz este jueves 21 de enero, un día antes del estreno del capítulo de la serie Euphoria. La canción ha sido grabada hace casi dos años pero recién ahora saldrá a difusión global en el segundo capítulo de la serie Euphoria.

La historia de amistad de Billie Eilish y Rosalía

Hace dos años Rosalía compartió la primera publicación junto a Billie Eilish en su cuenta de Instagram. La catalana, que en aquel momento comenzó a ser conocido internacionalmente gracias al éxito de El Mal Querer, escribió el siguiente mensaje junto a la foto: “No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Te amo B "

La foto, en la que veíamos a las dos artistas en el estudio, solo fue el primer encuentro que los fans vieron de las dos estrellas pop. A partir de ahí las dos artistas siguieron en contacto.

Sin ir más lejos, en LOS40 Music Awards 2019, Billie Eilish describió a la catalana como “la mujer con más talento y bella” que había conocido en su vida. Semanas antes de aquel momento, en una entrevista para LOS40, la estadounidense contó lo que sintió al ver a la española encima del escenario de El Coachella:

“Recuerdo que su show y pensé: ‘después de esto, no tiene sentido que yo actúe’. Ella lo sabe, después de verla no quería subirme al escenario, no merecía la pena”.

La serie Euphoria

La esperada Euphoria vuelve. Será el viernes 22 de enero cuando se podrá disfrutar de la nueva segunda temporada, y parece venir cargada de todo lo que lxs seguidorxs esperan de ella.

Recordamos que es una serie de televisión estadounidense de drama adolescente, basada en la serie israelí del mismo nombre creado por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni, que se estrenó en HBO el 16 de junio de 2019.