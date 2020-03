Este sábado 14 de marzo a las 20 hs la Orquesta Sinfónica de Córdoba abre su temporada anual de conciertos en Teatro del Libertador, con la propuesta “Desde Rusia con amor” cuyo programa está íntegramente formado por compositores rusos con señas de identidad características a cada uno de ellos y que representan una parte sustancial del universo de la música sinfónica de ese país.

El programa comienza con “Una noche en el Monte Calvo”, una de las obras más populares de Modest Mussorgsky, inspirada en una leyenda acerca de una reunión de brujas en el Monte Pelado, cerca de Kiev, en Ucrania, donde se venera a Chernobog -Dios Negro-, un ser maligno que pertenece a la mitología de los pueblos eslavos antes de la conversión al cristianismo.

A lo largo del ciclo 2019, el público acompañó cada una de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Piotr Ilich Tchaikovsky estuvo muy vinculado con el Grupo de los Cinco, una sociedad de jóvenes precursora de la escuela nacionalista rusa de composición, del cual Mussorgsky formó parte. En este pasaje del concierto, se escuchará la “Marcha eslava”, de Tchaikovsky, una obra inspirada en un episodio de la lucha de Serbia por su independencia del Imperio Otomano. Rusia, por su simpatía con los pueblos eslavos, intervino a favor de Serbia.

Tchaikovsky creó esta marcha a beneficio de los soldados serbios heridos en la guerra. El estreno fue en 1786; “El sábado pasado mi marcha serbo-rusa se tocó aquí por primera vez y produjo una verdadera tempestad de entusiasmo patriótico”, le escribió el músico a su hermana.

Para finalizar, la orquesta interpreta la “Sinfonía N. 2”, de Sergei Rachmaninov. Cuando se estrenó la “Marcha eslava”, Rachmaninov tenía tres años de edad. El compositor, pianista y director de orquesta estaba llamado a convertirse en uno de los máximos representantes del llamado postromanticismo. La segunda sinfonía es, precisamente, una de sus grandes creaciones dentro de un período muy prolífico, que puede cifrarse entre 1902 y 1907, en el que consolidó su carrera como compositor y pianista.

Para agendar…

La Orquesta Sinfónica de Córdoba abre su temporada anual de conciertos con la propuesta “Desde Rusia con amor” cuyo programa está íntegramente formado por compositores rusos con señas de identidad características a cada uno de ellos y que representan una parte sustancial del universo de la música sinfónica de ese país. La dirección artística del maestro Guillermo Becerra.

La función es el día sábado 14 de marzo, a las 2o hs, en el Teatro del Libertador. Las localidades pueden adquirirse en la boletería del teatro, en avenida Vélez Sarsfield 365, de 9 a 20, a los siguientes valores: platea 500, cazuela 450, tertulia 350 y paraíso 250 pesos; palcos 2000 y silla en palco 500 pesos.

(Video ilustrativo)

Guillermo Becerra - Reminiscencias (Orquesta Sinfónica de Córdoba)

Con “Orígenes”, la Banda Sinfónica de la Provincia sube al escenario el próximo domingo 15, a las 19, en el Teatro del Libertador.

La Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba es el conjunto de vientos y percusión más antiguo de la provincia.

Bajo la guía del maestro invitado Andrés Acosta (Colombia), la agrupación de vientos y percusión interpreta un programa que tiene un hilo vector: obras de compositores contemporáneos inéditas para el público cordobés en el inicio de su temporada. Fabiana Grinfeld -primera mujer en ingresar a la banda por concurso- interpreta un estreno para clarinete solista.

De esta manera, se presenta la oportunidad de disfrutar y conocer una muestra, bien particular, de las producciones musicales actuales en materia de música para banda de concierto.

“Godspeed” (1997), del compositor y arreglista estadounidense, Stephen Melillo (1957), da inicio al concierto. Melillo se destaca por su labor tanto pedagógica como por su vasta cosecha musical de más de 900 obras registradas en un repertorio muy personal.

A continuación, se escuchará el segundo concierto para clarinete y banda “Il Concerto” (2012), del español Oscar Navarro (1981), destacado compositor, pedagogo musical, director y también clarinetista.

Solista Fabiana Grinfeld

Para solista

Fabiana Grinfeld será la intérprete solista en la obra de Oscar Navarro. Clarinetista de dilata trayectoria, Grinfeld es la primera música en integrar la Banda Sinfónica de la Provincia por concurso. Su debut aconteció en 1986, cuando el cuerpo estable era digerido por el maestro Daniel Schapiro.

Desde pequeña, Grinfeld sintió la compañía de la música, tal vez porque su madre, docente de piano, le enseñó lectoescritura musical a temprana edad “mucho antes de aprender el abecedario castellano”, comenta. En su formación aprendió de maestros como Guerino Curvino y Mariano Rey -solista de la Filarmónica de Buenos Aires-. Estudió en el Conservatorio Provincial Félix T. Garzón; “siempre estoy agradecida con los docentes”, subraya.

Con relación al “Il concerto” de Navarro, Grinfeld expresa: “Es un concierto maravilloso que fue dedicado al clarinetista José Franch Ballester. Es una obra magnífica sin interrupción, por lo cual, parece que fuera un solo movimiento pero son tres partes”.

“Tiene muchísimo de folklórico español, flamenco y otros motivos. Va a ser un gusto estrenar este concierto acá”, dice la solista al describir su “flechazo” con la obra y el camino que siguió hasta alcanzar la oportunidad de interpretarla.

Los antecedentes de la agrupación se remontan a mediados del siglo XIX, tiempo en que el gobernador Roque Ferreyra nombró al músico Inocente Cárcano -4 de diciembre de 1855- como director e instructor de la Banda de Música.

Otras novedades

Luego, será el turno de “Hymn to the sun with the beat of the Mother Earth (Himno para el sol al ritmo de la tierra” (2005), del japonés Satoshi Yagisawa (1975).

“Es un compositor bastante importante en el desarrollo de la música para bandas en todo Japón. Satoshi Yagisawa es como un Alfred Reed -prolífero colega estadounidense de piezas para orquestas, conjunto de viento, coro y orquesta de cámara- de la banda de su país”, comenta Andrés Acosta.

Oriundo de Ibagué, Colombia, el director invitado es licenciado en Dirección Orquestal por la Royal Schools of Music (Reino Unido). Ha dirigido agrupaciones de la talla de la Banda y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima como así también de la Orquesta Infantil del Conservatorio del Tolima.

En este concierto también se interpretará una obra de su autoría: “Combeima, Historia de un bambuco en tres estancias”. Al respecto, el compositor y director colombiano, dice: “Es una obra que relata un poco los sucesos históricos de la Conquista, y menciona una historia de amor entre indígenas y españoles, bajo el contexto de una época precolombina”.

José Barros, coterráneo de Acosta, es el compositor que cierra el concierto con su obra “Navidad negra” (2007). Sus melodías transitan cumbias, vallenatos, joropos, entre otros ritmos populares que retratan la cultura colombiana como la obra de proyección internacional “La piragua”.

“Va a ser un concierto lleno de estrenos, con particularidades muy interesantes, con bastantes matices y muy exigente para la banda”, finaliza el director.

Para agendar…

La Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba presenta el concierto “Orígenes”. La función es el próximo domingo 15, a las 19, en el Teatro del Libertador. Bajo la guía del maestro invitado Andrés Acosta (Colombia), la agrupación de vientos y percusión interpreta obras de compositores contemporáneos inéditas y Fabiana Grinfeld -primera mujer en ingresar a la banda por concurso- interpreta un estreno para clarinete solista.

Las localidades pueden adquirirse en la boletería del teatro, en avenida Vélez Sarsfield 365, de 9 a 20, a los siguientes valores: platea 400, cazuela 350, tertulia 250 y paraíso 200 pesos, palcos 1600 y silla en palco 400 pesos