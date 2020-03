Tres meses antes de lo programado, la plataforma on demand Disney Plus o Disney+, ha lanzado el film de animación.

Para colaborar en el entretenimiento de las familias que permanecen encerrados en sus casas, como medida para frenar la expansión del coronavirus.

La plataforma aún no ha sido lanzada en Argentina. Llegará a lo largo del 2020.

En Estados Unidos los suscriptores pagan 6,99 dólares al mes.

Disney Plus transmite y produce contenido de Star Wars, Marvel, Pixar y filmes familiares y de animación.

La idea de lanzar Frozen 2, fue una acción pensada para sorprender a las "familias con algo de diversión y alegría durante este periodo difícil", dijo la compañía.

El film de 2019 que fue furor en las salas de cine, ya está disponible para verse en streaming en Estados Unidos en alta definición. También, se puede ver en Canadá, Holanda, Australia y Nueva Zelanda; en estos mercados podrá verse en calidad de video Ultra HD. El debut estaba programado para el 26 de junio.

Otro novedad fue que Disney Plus desembarcó en India, dos semanas antes de lo anunciado originalmente.

Parques cerrados

Debido a la pandemia del COVID-19, la corporación de Disney ha cerrado temporalmente los parques Disneyland, Disney World y Disneyland París. También tuvo que suspender el rodaje de películas y series, incluyendo su primera serie original de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier cuyo estreno está previsto para agosto. Además Disney Plus canceló su evento de lanzamiento en Londres a inicio de marzo por precauciones con el brote de coronavirus, aunque el servicio empezará a operar el 24 de marzo en Europa occidental.

En Argentina tendremos que esperar un poco más para tener disponible la plataforma de streaming.