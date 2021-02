La ciudad de Córdoba tendrá un Centro de Subtitulado y Audiodescripción y un Centro Internacional de Guiones. Están proyectados para que estén operativos en 2022 y 2023 respectivamente. Se busca continuar el modelo de la Escuela Internacional de Cine cubana y autofinanciarse.

El objetivo es convertirlos en un espacio de estudio elaboración y producción de guiones, tanto en cine como en cortometrajes, animación, series de televisión y documentales.

El plan, que cuenta con el aval de la Provincia de Córdoba, está a cargo del Polo Audiovisual Córdoba y toma como modelo la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños (Cuba).

Jorge Álvarez, presidente del Polo Audiovisual, señaló al medio Perfil Córdoba que aún se están definiendo las sedes donde funcionarán y dio detalles sobre cómo funcionarán. “Creo que la parte más endeble que tenemos en Córdoba son los guiones. Entonces, quiero aportar un espacio de estudio y de laboratorio a la realización audiovisual, exclusivamente para trabajar guiones en los que la gente nuestra y del mundo, venga a ‘internarse’ para hacer una temporada de escritura en períodos de tiempo que pueden ir desde los 15 días hasta los tres meses”, dijo el funcionario.

El Centro de Guiones contempla un sistema de clínica, que contará con una figura invitada para hacer jornadas de lecturas de guiones: “Queremos traer guionistas importantes de Estados Unidos o de Europa y que no sea un profesor el que diga: no, así no es; sino que sea otro guionista, un par, quien señale las debilidades de los guiones y remarque sus fortalezas. Que se controle el trabajo entre pares y vayan viendo la evolución de sus guiones”.

El lugar físico aún no está definido. “Aún no podemos contarlo, pero será un lugar maravilloso, en el que solo hay cóndores dando vueltas, un lugar donde el escritor se va a encontrar con la naturaleza y pares que están en la misma situación que él, escribiendo sus guiones”, expresó Álvarez.

Todo lo referente a lo académico será llevado adelante por Accor, la Asociación de Cineastas de Córdoba, y manejado por tres directores de la escuela de cine de la Provincia: Marta de la Vega, Julio Vilchez y Arturio Borio. “Quiero que ellos lo manejen porque los tres han tenido interacción con la escuela internacional cubana”, dijo.

En cuanto al área de producción, pretenden que el centro se autosustente a través del cobro de cursos y seminarios. “No quiero que el Gobierno de la Provincia cree un elefante blanco que luego no sepa cómo mantener. La idea es que haya un manejo muy profesional del lugar. Y por eso estamos haciendo un estudio de prefactibilidad con el CFI (Consejo Federal de Inversiones). Empezamos hace 10 días a trabajar en ese estudio y en seis meses tiene que estar finalizado. El Gobierno dará el puntapié inicial pero la idea es que en el término de tres años, se autofinancie”, manifestó Álvarez.

Un poco más avanzado en su puesta en marcha, desde el Polo también se está trabajando en la creación del Centro Internacional de Subtitulado y Audiodescripción (Cisa). “Será el primer lugar en Argentina donde se puedan traducir un lenguaje inclusivo –tanto para ciegos como para sordos– todos los contenidos audiovisuales que se produzcan en Córdoba y en el país”, dijo Álvarez.

El espacio contará con equipos de trabajo de personas sordas y ciegas, que se conformará a través de convocatorias abiertas. Además, tiene previsto estar operativo en 2022. “Aún estamos definiendo el lugar, pero es muy posible que sea en Río Cuarto”, finaliza Álvarez.

Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani ubicado en la localidad de Unquillo.