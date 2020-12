El próximo viernes se iba a presentar WOS en Plaza de la Música.



Desde la organización, se emitió el siguiente comunicado: "Por razones de público conocimiento sobre el COVID-19 y ante la imposibilidad de realizar el evento tal cómo estaba previsto, el show de WOS en Córdoba programado para el 18 de Diciembre, en Plaza de la Música se cancela.

Las devolución de entradas adquiridas serán desde el lunes 4 de enero.

Quienes compraron su entrada en efectivo deben presentarse en el local de Disquerías Eden, Obispo trejo 15 con la/las entradas y el ticket de cargo por servicio de venta.

Quienes adquirieron su entrada via web en www.edenentradas.com.ar y retiraron sus entradas, deben presentarse en el local de Disquerias Eden, Obispo trejo 15 con la/las entradas, el ticket de cargo por servicio de venta, tarjeta de debito o credito con la que efectuaron la compra y DNI del titular.

Quienes adquirieron su entrada via web en www.edenentradas.com.ar y no retiraron sus entradas, deben enviar un mail a info@edenentradas.com.ar y solicitar la devolución de su operación".