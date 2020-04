El film documental "Línea 137" de Lucía Vassallo se estrena el jueves 16 en la web Cine.Ar y en Cine.Ar TV. Es un trabajo realizado por el programa Víctimas contra Las Violencias.

El film busca ser "una herramienta de lucha contra la violencia machista y patriarcal", a partir del rescate del trabajo cotidiano que realiza el programa Víctimas contra Las Violencias.



La película surgió de una investigación y un guión que tenía escrito hace años Marta Dillon sobre el servicio que depende del Ministerio de Justicia y su título hace referencia al número de teléfono al que se llama para acudir al programa que defiende a las víctimas de violencia de género y sexual.

La directora también realizó el documental "La cárcel del fin del mundo". Lucía Vassallo expresó en una entrevista a Télam: "Creo que este documental puede servir para tomar real conciencia de la gravedad de la situación que atravesamos como sociedad, que deja una muerta a diario en Argentina y maneja cifras parecidas en muchos países del mundo y que no se va a terminar". "Cuando Marta me acercó el guión (2016), me pareció necesario tratar de conseguir fondos para poder transformar ese guión en una película y darle visibilidad a un programa que ayuda de manera concreta e inmediata a la gente, casi siempre mujeres o personas que se identifican con el género femenino, en estado de mucha vulnerabilidad".

Mediante la línea gratuita 137 el servicio interviene en la ciudad de Buenos Aires, Chaco (Resistencia), y Misiones (Posadas, Garupá, Eldorado y Oberá); además, desde todo el país se puede llamar al 144, que asiste y asesora a víctimas para realizar las denuncias.



En el marco de las medidas que tomó el Incaa para estrenar cine local frente a la cuarentena, "Línea 137" podrá verse el jueves y sábado próximo a las 20 en Cine.Ar TV.



También se exhibirá on-line de manera gratuita desde este viernes y hasta el 24 de abril en la plataforma Cine.Ar Play, y desde el jueves 30 de abril quedará en la plataforma en alquiler pagando el precio de una entrada de Espacios Incaa (30 pesos).