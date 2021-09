Nueva York vuelve al foco de la escena con este nuevo inicio de Sex and The City. La serie completa su nombre con "And Just Like That" y tuvo su adelanto en la engtrega de los Emmy.

En el teaser los seguidores de la serie pueden respirar tranquilos porque Carrie (el personaje de Sarah Jessica Parker) sigue casada con Mr. Bing.

En ese flash de imágenes también vemos a Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis). Las tres mujeres se ven emocionadas al ver la llegada de alguien. El primer misterio es quién es ese alguien, pero habrá que esperar hasta finales del 2021 para averiguarlo, o al menos para un trailer más extendido.

Lo que sí se sabe hasta el momento, es que el personaje de Samantha no estará presente porque la actriz que la encarnaba Kim Cattrall no llegó a un acuerdo con la producción.

En la especulación del retorno, también se filtraron datos como que Carrie estaba en pleno divorcio con Mr. Bing e incluso hasta se especulaba con su muerte. Aunque el teaser no lo descarte, más de uno respiró con alivio de volver a verlo.

La serie original tuvo seis temporadas y dos películas. Con un total de 96 episodios se convirtió en una serie de culto y símbolo para las personas que reivindican valores como la libertad y el empoderamiento regresa una vez más, "Y así como así".