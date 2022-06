Parece mentira pensar en que Paul McCartney celebre 80 años. Y es que el guitarrista, compositor y vocalista de The Beatles mantiene su energía y espíritu creativo bien activo.

Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Walton, Liverpool, Reino Unido. Desde su encuentro con los otros tres músicos de la región y las míticas actuaciones en La Caverna, la historia es más o menos conocida.

Discos que superaban millones de ventas, fanáticos, reproducciones. Giras de a decenas, películas, fases rockeras, hipsters, espirituales. Esposas que marcaron su obra y su personalidad. Militancia por la paz y su forma de alimentación. Paul McCartney con los Beatles y como solista, es una figura admirable.

Con disco nuevo, gira multidestino, intensa actividad en redes sociales y su activismo en causas que lo interpelan, es hoy, y desde hace décadas, una de las personas mas influyentes del mundo. Y no sólo eso, sino que es también uno de los cantautores a los que le debemos algunas de las canciones más lindas del mundo.

Una leyenda viviente, sin caer en el cliché, pero sin poder dejar de marcarlo. Repasar su extensa trayectoria, no tiene demasiada importancia ahora, pero sí podemos hablar de lo que lo mantiene vigente.

Recientemente termina una gira en Estados Unidos, esa que llamó "Got Back Tour", haciendo referencia al documental Get Back dirigido por Peter Jackson sobre The Beatles y cómo fue su preparación de Let It Be (el último trabajo de estudio de la emblemática banda).

Fueron un total de 14 recitales desde el jueves 28 de abril en Spokane hasta el pasado jueves 16 de junio en East Rutherford donde sorprendió a sus seguidores con dos invitados de lujo: Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi.

McCartney interpretó clásicos de su etapa en The Beatles, con canciones como "Can't Buy Me Love", "Love Me Do", "Blackbird" o "Get Back", y de Wings, como "Jet" o "Live and Let Die". Tampoco faltó su material en solitario, con canciones como "Maybe I'm Amazed" y "New".

Cuando McCartney terminó de tocar "Band on the Run" McCartney invitó a Springsteen al escenario.

"Tengo una sorpresa especial para ustedes", dijo McCartney a la audiencia del MetLife Stadium. "Viene un amigo mío”" El público reconoció de inmediato y Bruce y comenzó a corear su nombre.

Los dos tocaron "Glory Days" y "I Wanna Be Your Man".

Después fue el turno de Jon Bon Jovi, quien se apareció para volver a sorprender al público con globos en el escenario asegurando que sus seguidores querían cantarle el feliz cumpleaños. "Tengo a 60.000 personas que quieren cantarte 'cumpleaños feliz" dijo el rockero.

En la última canción de la noche, Bruce también volvería al escenario para tocar la última canción de la noche: “The End” de The Beatles.

Sin show en el día de su cumpleaños, la actividad no se detiene para Paul quien tiene prevista una presentación en Glastonbury, uno de los festivales más grandes de Reino Unido, el próximo 24 de junio.