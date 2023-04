Sobrevivir y ser canción: "Lana", la historia del pullover azul que volvió a Malvinas

El 14 de abril de 1982 llegó Miguel Savage a las Islas Malvinas, en el camino se preguntaba sí el terreno de las islas serían como la Luna o Marte. Por la playa con una carga muy pesada caminó mientras llovía. Estaba hambriento, agotado y helado; su primera noche lo encontró durmiendo en un galpón de ovejas. En sus cartas pedía caramelos y le mentía a su familia para no preocuparlos. Miguel estuvo en Monte Longdon, despertó una noche con el cielo iluminado de munición trazante, con la guerra “delante de su vida”. Su arma sin culata ni correa no funcionaba.

Otras cosas ya habían visto sus ojos: compañeros estaqueados, muertos por congelamiento, el hambre, el frío, el húmedo pozo; incluso un suboficial del regimiento le había gatillado 10 veces simulando un fusilamiento por haber sacado un picadillo.

Un día en busca de alimento llegó a una casa de la isla donde encontró un pullover azul que fue su refugio y hogar .

Miguel volvió a casa en el buque inglés que trasladó más de 4 mil soldados argentinos desde la Islas Malvinas a Puerto Madryn. Allí se relacionó con el inglés Mark Burnett, quien luego se convirtió en productor y director de cine, creador de Survivor (Expedición Robinson) . Los días que compartieron en el Canberra forjaron una relación basada en el respeto y en los relatos de ambos sobre la crueldad de la guerra. Se reencontraron 32 años después y entonces Miguel supo que el famoso reality de supervivencia se había inspirado en sus propios sufrimientos en Malvinas.

Miguel tiene anécdotas con Guillermo Villas y Roger Waters. Miguel tiene en la mirada la profundidad de quien no olvida, su alegría y calma parecen una forma de justicia. Con una hermosa familia que lo ama y acompaña logró después de años escribir su historia en un libro que hoy publica Editorial Ateneo llamado “Malvinas, sobrevivir y honrar la vida” .

Fue de los primeros en regresar a las Islas, encontró sus cosas solo tocadas por el tiempo, volvió a su pozo, sin miedo y abrazado a su familia. El pullover azul que había encontrado aquel día con tanto frío también debía volver, fue así que lo llevó a la casa donde lo había hallado. De este abrazo, se trata “Lana” la canción del músico, compositor y cantante Lucho Milocco junto a León Gieco que estrenaron este 2 de Abril.

“Un pullover azul como un tejido que trama y sostiene la vida, que es abrigo pero también es casa", cuenta el músico, compositor y cantante, Lucho Milocco. que acaba de convertir la historia de Miguel en canción.

En sus redes sociales, contó: "En el año 2020 conocí la historia de Miguel a través de un video y me resonó muy fuerte la manera en la que relataba sus vivencias como soldado en la guerra de Malvinas. Su mirada era amplia y hablaba de la sociedad argentina, de la guerra como atrocidad, de la supervivencia, del horror, pero también de soberanía, de resiliencia y de paz. Decidí escribirle con la idea de hacerle una entrevista y para mi sorpresa, me dijo que sí. Empezó así a crecer un vínculo con un intenso intercambio de mensajes, videos, reflexiones y charlas, que se fue dando en los años siguientes hasta que empezó a rondarnos la idea de hacer una canción con "El pulover azul". Era un desafío difícil, pero algo tan simbólico pulsaba por ser canción. Pasaron los meses y un día, de manera intempestiva, apareció una melodía con un rastro de letra. El intercambio con Miguel marcó el rumbo y junto al aporte de Federico Caneva nació: LANA. Hay cosas que suceden de manera maravillosa y uno no sabe cómo ni por qué, pero empieza a aparecer gente que transforman la aventura en colectiva y fue así que se sumó Florencia Pon para la realización del video con el aporte de Patricio Savage. Todavía faltaba lo más increíble, que fue cuando el admirado León Gieco aceptó la invitación para ser parte de todo esto.

Con mucha emoción, les comparto este homenaje a los sobrevivientes y caídos.

Las Malvinas son Argentinas y las guerras, inhumanas".