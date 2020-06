La artista santafesina se le anima al streaming y brindará su primer show virtual. Incluirá la posibilidad de los espectadores de votar canciones y dialogar mediante el servicio meet and great.

El espectáculo se realizará en vivo junto a sus músicos, desde su lugar de origen Arequito, Santa Fe. Será el sábado 20 de junio, a las 18 horas.

“Vamos a poder interactuar, no es lo mismo que el aplauso pero estoy muy contenta. Esta no fue una idea mía, fue la idea de un equipo. A mí me incentiva, porque todo lo nuevo me genera curiosidad y como una picazón en la panza”, dijo Soledad en una entrevista con sus seguidores.

“Identidad” como decidió llamar a su encuentro se transmitirá por la plataforma Tickethoy. Tiene un costo de $ 600 y lo recaudado será a beneficio de la Fundación Si.