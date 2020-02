George Harrison nació en Liverpool el 25 de febrero de 1943 y murió en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001, fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico y actor británico, guitarrista y cantante de la banda de rock The Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como «I Need You», «Taxman», «I Me Mine», «Within You Without You», «While My Guitar Gently Weeps», «Something» y «Here Comes the Sun».

Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950 y murió en El Calafate el 27 de octubre de 2010, fue un abogado y político argentino, y presidente de la Nación Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.

Entre sus obras de Gobierno se destacan, la reducción a la mitad en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por delitos de lesa humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, principalmente Brasil y Venezuela, el rechazo en conjunto con otros países de la región al ALCA y el pago total de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

1943: T. S. Eliot publicó sus Cuatro cuartetos.

José Francisco de San Martín y Matorras nació en Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata el 25 de febrero de 1778 y murió en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, fue un militar y político rioplatense y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú.

Se lo reconoce como el Padre de la Patria​ y el «Libertador»,2 y se lo valora como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo recuerda como el «Fundador de la Libertad del Perú», el «Fundador de la República», el «Generalísimo de las Armas» y el «Protector» del país. El Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general.

Escuchemos qué tiene para decir un profesor español a propósito de su figura.

1980: en el festival de Berlín, el estreno de la película El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró, causa un gran escándalo.

Se plantea como una película polémica. Los espectadores reaccionan al visionado de manera muy dispar: una porción se levanta y 'huye' despavorido, el resto aplaude enfervorecido.

Secuestrada durante más de año y medio, el filme ostenta el dudoso honor de tratarse de la única película española prohibida durante la democracia.

Cumple 70 años: Neil Jordan nacido en Sligo el 25 de febrero de 1950, es un director de cine irlandés En 1992 obtuvo el Óscar al mejor guion original por Juego de lágrimas (The Crying Game).



Es notable su gusto por la relectura de la narrativa clásica, muchas veces en clave irónica e iconoclasta, como ocurre en The Company of Wolves, y también su visión de los ambientes marginales como en Desayuno en Plutón.

El 25 de febrero de 2005, murió en un accidente de tránsito Norberto Anibal Napolitano, mejor conocido como ‘Pappo’, uno de los mejores guitarristas del país.

Nació en La Paternal, Buenos Aires el 10 de marzo de 19502​ y murió en Luján, Buenos Aires el 25 de febrero de 2005, popularmente conocido como Pappo, fue un músico, guitarrista, cantante y compositor argentino. Tanto Pappo como Manal fueron los precursores del rock argentino, además, Pappo fue uno de los primeros en incursionar en el heavy metal en su país.

Es considerado ampliamente por varios músicos de su país y por prensa especializada como el mejor guitarrista de rock de Argentina, mientras que B. B. King lo estimó como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos

Cumple 57 años: Diego Aldo Peretti, más conocido como Diego Peretti nació en Buenos Aires el 25 de febrero de 1963, es un actor y psiquiatra argentino. Entre otros trabajos, es conocido por haber protagonizado la serie de televisión Los simuladores, En terapia y las películas No sos vos, soy yo, Tiempo de valientes, Wakolda, entre otras. Todavía está en cartel el gran éxito de taquilla El robo del siglo, que protagoniza con Guillermo Francella y Pablo Rago. Vemos el tráiler.

