El 8 de Septiembre de 1938 fallece Agustín Magaldi, en Ciudad de Buenos Aires. Eximio músico, compositor y cantor de tangos. Falleció a los 39 años.

Obras: Aura y se fue (con Benjamín Tagle y Pedro Noda) - Ausencia (con Diego Novillo y Pedro Noda) - Bulincito (con José Sassone y Pedro Noda) - Cautivo (con José Gallery) - Che cuñataí (con Nicolás Trimani y Pedro Noda) - Cien años, Nieve, etc.

Dios te salve hijo mío / Agustín Magaldi

1856: en la provincia de Santa Fe (Argentina), un grupo de inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza. En honor a este hecho hoy es el Día del Agricultor.

Día del Agricultor 2017

Walter Olmos nació en San Fernando del Valle de Catamarca el 21 de abril de 1982 y murió en Buenos Aires, el 8 de septiembre de 2002, fue un cantante argentino de cuarteto.

Era considerado el sucesor de Rodrigo Bueno, otro cantante de cuarteto fallecido dos años antes que él, el 24 de junio de 2000. Fue con aquel con quien debutó profesionalmente.

WALTER OLMOS / PARA SENTIRME VIVO / LOS BINGOS / INEDITO / CATAMARCA

1990: en la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales. Hace exactamente 30 años, comenzó en la provincia de Catamarca un caso que conmocionó a la política local al punto tal que terminó con la renuncia del gobernador de ese entonces, Ramón Saadi, abrumado por las denominadas “marchas del silencio” que surgieron a partir de este hecho: la violación y el asesinato de María Soledad Morales. Los invito a ver una de las mejores reseñas realizadas sobre este hecho, realizadas hace pocas horas.

Historias Innecesarias: Maria Soledad Morales y los hijos del poder (30 años)

8 de Septiembre de 1946 nace Miguel Ángel "Chino" Martínez, En Lobería, Provincia de Buenos Aires, músico y compositor.

Filmó bajo la dirección de Favio en la película Juan Moreira y viajóa España donde actuó en Madrid durante dos meses en TV, radio y espectáculos.

Obras: a mí me dicen el chino (con Víctor Abel Giménez) - Así me hablaba mi padre - Barajando vida (con Juan C. Moscón y Adrián Garibotti) - Criao a la que te criaste (con Víctor Abel Giménez) - De pelaje pampa (con Víctor Abel Giménez) - El surero, etc.

Chino Martínez - A mi me dicen el Chino (en vivo)

1990: en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini gana el Abierto de Estados Unidos, su primer título de Gran Slam.

Archivo histórico - Gabriela Sabatini gana el U.S. Open (Septiembre 1990)

Un día como hoy de 1957 nació el cantautor argentino venezolano Ricardo Montaner. Cumple 63 años.

Ricardo Montaner - Te Adoraré (Official Video)

El 8 de Septiembre de 1989 fallece Ramón Andrés "Zitto" Segovia, en la localidad de Bella Vista, Provincia de Corrientes. Cantautor y compositor de música chamamecera y del litoral. Reconocido como figura emblemática de la música folklórica chaqueña.

Zitto Segovia - Cacique Catán (T. Cocomarola)

Richard Georg Strauss nació en Múnich el 11 de junio de 1864 y murió en Garmisch-Partenkirchen el 8 de septiembre de 1949, fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y Lieder.La música de Strauss influyó profundamente en el desarrollo de la música del siglo XX. " Así hablo Zaratustra "es una de sus obras más conocidas.

Te invitamos a escuchar esta interpretación brillante...

Richard Strauss - Así habló Zaratustra Orquesta Filarmónica de Berlín - Herbert von Karajan

Desde 1966, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Proclamada por la UNESCO, tiene como fin conmemorar y destacar el derecho a la educación, además de reflexionar sobre los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros en la lucha contra el analfabetismo.

8 de septiembre: Día de la alfabetización - Canal Encuentro HD

Cumple 41 años: Alecia Beth Moore nació en Doylestown, Pensilvania el 8 de septiembre de 1979, más conocida por su nombre artístico Pink (estilizado como P!nk), es una cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz estadounidense. Vemos uno de sus últimos recitales.

Pink LIVE CONCERT 2020

