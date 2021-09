La exitosa serie de la Televisión Pública llegará a Netflix, antes de fin de año y en las penúltimas horas decidió incorporar un cantante de trap y cumbia que es tendencia permanente desde hace unos meses.

El Marginal 4 es uno de los más esperados y cuenta con el regreso del actor Juan Minujín, Miguel "Pastor" Palacios en la ficción de la temporada uno. Incluso se construyó una nueva prisión que simule una real, de la que circularon imágenes hace un tiempo. En las temporadas anteriores la locación había sido la ex cárcel de Caseros.

El cantante en el discurso

No sólo Minujín será el plato fuerte de la nueva temporada, la nueva canción de El Marginal estará a cargo de L-Gante el joven intérprete de la cumbia 420 y trap más escuchado del momento y que es tendencia con cada acción de la que forma parte.

Esa denominación cumbia 420, creada por el propio Elián Valenzuela (L-Gante), se refiere a un estilo musical que toma elementos del hip hop y el reguetón para combinarlos con el pulso hipnótico del ritmo colombiano que ya tiene una importante tradición en Argentina.

El cantante tiene en Spotify más de 5.700.000 de oyentes mensuales.

El artista de 21 años cobró aún más notoriedad luego de que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo nombrara en un discurso mientras se encontraban en la presentación del Plan Conectar Igualdad en Lomas de Zamora.

"No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir", dice la letra de la clásica apertura interpretada por Sara Hebe.

La historia de la serie

El Marginal se estrenó en la TV Pública en 2016 y cobró fama internacional cuando Netflix la incorporó a su catálogo.

En 2017 se renovó para una segunda temporada que contó con 8 capítulos y se estrenó en 2018, y le siguió una tercera con la misma cantidad de episodios en 2019, esta última entrega sucede dos años después de los acontecimientos de la primera.

La cuarta temporada está en preparación desde 2019 pero la pandemia retrasó la filmación, ahora se anuncia que la puesta al aire de la serie escrita por Adrián Caetano y dirigida por Luis Ortega será en breve.

En cuanto al elenco de El Marginal 4, además del regreso de Minujín, volverán Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Julieta Zylberberg, Gerardo Romano, Martina Gusmán, y Abel Ayala. También habrá lugar para las caras nuevas, como Rodolfo Ranni y Dalma Maradona.