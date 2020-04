Cumple 78 años. El 24 de abril de 1942, nació Barbra Streisand, actriz, cantante, compositora, productora, y directora de cine estadounidense. Ganó todos los premios importantes de la música, el cine y el teatro, entre ellos dos Óscar, nueve Globos de Oro (uno de ellos honorífico), diez Grammy (uno de ellos honorífico) y cinco Emmy.​ Algunas de sus canciones más conocidas son: «The Way We Were» de 1973, «Evergreen» de 1976, «Woman in Love» de 1980, «Memory» de 1982 y «Somewhere» de 1985.

Barbra Streisand - Memory

24 de Abril de 1948 – Nace Norberto Alfredo Gurvich, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Músico, cantante y compositor. Triunfo con el seudónimo artístico de El Paz Martínez.

Entre su mayores clásicos se encuentran “Que par de Pájaros”, “Amor Pirata”, “Prohibido nuestro amor” y “Una lágrima sobre el teléfono”. Sus comienzos fueron como integrante del "Trío San Javier" en 1975, pero la popularidad, en forma trascendente, le llegó en el año 1985, cuando logra imponer, ya como solista, el tema "Que par de Pájaros" de gran suceso y difusión.

Paz Martínez - ¿y qué?

24 de Abril de 1960 - Fallece Andrés Chazarreta, en Santiago del Estero. Músico, investigador, difusor, recopilador y compositor de origen santiagueño. Tenía 83 años. Recopiló la Zamba de Vargas y la 7 de Abril.

LA TELESITA - chacarera - Andres Chazarreta y su Orquesta Nativa

El 24 de abril de 1983, Enzo Francescoli debutó en River. Se disputaba la segunda fecha del Interzonal del torneo Nacional, en donde el Millonario derrotó 1-0 ante Huracán.

A 35 años del debut del Principe Francescoli en River I RiverLateTV

24 de Abril de 1992, fallece Miguel Simón, en Santiago del Estero. Bandoneonista, cantor, compositor, autor de origen santiagueño.

Integrante de Los Hermanos Simón junto a Juanita, Juan, José y Ricardo. Lo recuerda una famosa zamba de Oscar Valles y Pedro Favini, titulada "Duende del bandoneón".

Obras: Chacarera del triste (con José y Juan Simón) - Chacarera del violín (con Miguel Zirpolo, Juan y José Simón) - Escondido de la alabanza (con Juan Carlos Carabajal, Juan y José Simón) - Tacita de plata (con José Antonio Faro, Juan y José Simón), entre otras.

Una versión histórica de Chacarera de un triste: Los Chalchaleros y Juan Carlos Baglietto.

Los Chalchaleros & Juan Carlos Baglietto - Chacarera de un Triste

2005: en la Universidad de Seúl (Corea del Sur) nace Snuppy, el primer perro clonado del mundo falleció en 2015.

Snuppy - El primer perro clonado.

Desde 2006, el 24 de abril se conmemora el Genocidio Armenio: es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Los días 23 y 24 de abril de 1915, el Imperio Otomano realizó una brutal matanza sobre el pueblo y murieron aproximadamente 1 millón y medio de personas.

24 DE ABRIL - DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS

Cumple 63 años: Sandra Mihanovich nació en Buenos Aires, Argentina el 24 de abril de 1957, es una cantante y actriz argentina. Su estilo musical es amplio llegando a interpretar rock, pop, baladas y jazz,. Se destaca por su potente y afinada voz, como también por su forma de transmitir los sentimientos expresados en las letras de los temas que interpreta.

En 2015, la Fundación Konex le otorga su tercer Premio Konex de su carrera, esta vez el Konex de Platino, en la disciplina Solista Femenina de Pop.

Sandra Mihanovich - Vuele Bajo (En Vivo)

24 de Abril de 2004, fallece Damasio Esquivel, en Ciudad de Buenos Aires. Bandoneonista, autor, compositor litoraleño, de origen santafecino.Tenía 85 años.

Obras: Alma Guaraní (con José Osvaldo del Sosa Cordero) - Alma nativa (con Julio Rafael Chapo) - El aguara guazú - Mariscal Estigarribia, entre otras.

Alma Guarani - de y por Damasio Esquivel

El 24 de abril de 1939, el trío de payasos Gaby, Fofó y Miliki realizó sus primeras actuaciones en el Teatro Circo Price de Madrid. Allá por el año 1946 se hicieron reconocidos en Latinoamérica y en 1970 llegaron a la Argentina, en donde alcanzaron un éxito con su programa “El zapato roto”, que luego se llamaría “El show de Gaby, Fofó y Miliki”.

GABY, FOFO Y MILIKI "La gallina Turuleca"

El 24 de abril de 2009 falleció Sixto Palavecino, músico y cantante argentino de folklore. Nació el 15 de marzo de 1915 en la provincia de Santiago del Estero y tiene más de 300 composiciones propias tocando el violín. Murió víctima de una neumonía, a sus 94 años. Homenaje a Raúl Carnota de parte de Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño, a través de esta chacarera dedicada a Sixto Palavecino.

La Sixto Violín - Hermano Hormiga Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño - Cosquín 2018

Joe Henderson nació en Lima, de Ohio el 24 de abril de 1937 y murió el 30 de junio de 2001, fue un instrumentista y compositor estadounidense de jazz, especializado en el saxo tenor. Trabajó con grandes jazzistas de su época y tuvo su propia banda.

Un gran encuentro con Antonio Carlos Jobim...

Desafinado - Antonio Carlos Jobim & Joe Henderson (HQ)

Cumple 46 años: Djimon Gaston Hounsou nacido el 24 de abril de 1964 en Cotonú, Benín, es un actor, y modelo beninés, nacionalizado estadounidense, de cine y televisión, dos veces candidato al premio Óscar.

En 2003 fue nominado para el premio Óscar al mejor actor de reparto por En América, convirtiéndose en el cuarto hombre africano en ser nominado a un Oscar. En 2006, por su actuación en Diamante de sangre, ganó el premio National Board of Review por mejor actor de reparto; y recibió nominaciones para los Premios Óscar, la Broadcast Film Critics Association y los Premios del Sindicato de Actores. Las últimas películas que vimos con él son: Capitana América y Los ángeles de Charlie.

Diamante de sangre (Blood diamond) trailer subtitulado

Que tengas un buen día...y quedate en casa.