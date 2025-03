Suspenso, terror y animación en los estrenos de Cinemacenter Rivera

Llegan numerosos títulos a las salas de Cinemacenter Rivera en Córdoba.



Desde este jueves, se pueden ver: Novocaine, Presencia, Peter Pan: pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás, Pattie y la furia de Poseidón, ZeroBaseOne the First Tour.

La Fiesta del Cine

Del 13 al 19 de marzo se presenta La Fiesta del Cine con entradas accesibles a todas las funciones de cine, 2D y 3D. Las entradas salen $3000.

Más información en cinemacenter.com.ar



Por otro lado, Cinemacenter Rivera anuncia que “Blancanieves” se estrena el jueves 20 de marzo y ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas.

Mirá todos los estrenos de cine de la semana:



Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, un hombre común Nate convierte su incapacidad de no sentir dolor en una fortaleza inesperada en su lucha por recuperarla.



Dirección: Dan Berk, Robert Olsen. Con Jack Quaid, Amber Midthunder, Jacob Batalon, Betty Gabriel.

Presencia

Rebekah, su marido y sus dos hijos, Chloe y Tyler, comienzan a sentir una extraña presencia tras mudarse a una nueva casa. Estos sucesos los llevarán a cuestionarse la naturaleza de la misteriosa entidad. Desde la perspectiva del espectro observamos cómo la dinámica familiar se ve perturbada por un pasado que los acecha.

Dirección: Steven Soderbergh. Con Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan.

Peter Pan: pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás

El clásico cuento de “Peter Pan” recibe un giro terrorífico e inesperado en esta versión slasher y oscura de la historia creada por J.M. Barrie. Wendy Darling se aventura en una misión desesperada para rescatar a su hermano Michael de las garras del despiadado Peter Pan. En su camino, se encuentra con una versión decadente de Campanita, quien ha sustituido su tradicional polvo de hadas por heroína. La película promete una combinación de terror, fantasía y violencia extrema que sorprenderá al público.



Dirección: Scott Chambers. Con Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green.

Pattie y la furia de Poseidón

La vida transcurre en paz en Yolcos, una hermosa y próspera ciudad portuaria de la antigua Grecia, cuando la población se ve amenazada por la ira de Poseidón. Una ratoncita y el gato que la adoptó ayudarán sin darse cuenta al viejo Jason y sus Argonautas en su plan para salvar la ciudad. Pero la operación les llevará a enfrentarse a las criaturas más peligrosas de la mitología.

ZeroBaseOne the First Tour

La primera película en concierto de ZeroBaseOne llega a los cines de todo el mundo. Tras un año lleno de logros y de emocionar a 140.000 fans en 8 ciudades con su primera gira mundial.



Desde hits como In Bloom, Feel the POP y GOOD SO BAD, hasta Say My Name y Here I Am de Boys Planet. La película también revela material inédito detrás de escena y entrevistas cargadas de emoción y amor por ZEROSE. Una experiencia única para vivir el show de ZEROBASEONE como nunca antes.



Dirección: OH Yoon-Dong.