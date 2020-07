Taylor Swift difundió un nuevo álbum que según ella no tenía en los planes. A partir del confinamiento por la pandemia que se está viviendo, la artista exploró su narrativa y composición musical para concebir 16 nuevas canciones. Se trata de su octavo disco de estudio.

Swift es cantante, compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense. En sus jóvenes 30 años ha llevado adelante una gran carrera a partir de su talento.

Es conocida por escribir grandes canciones narrativas y composiciones acerca de sus experiencias personales. En "Folklore" destacó que revela sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”.

El álbum se lanzó este viernes junto al videoclip de la canción Cardigan. En 16 horas ya cuenta con 9.658.139 de reproducciones.

Taylor Swift anunció en sus redes la aparición del nuevo material, sorprendiendo a todos los fanáticos porque no se lo esperaban.

En un comunicado, la artista expresó: “Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo habría sido el momento perfecto para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo”.

Además, agrega cómo fue el proceso creativo para realizarlo. Explica que tuvo en mente estrellas dibujadas alrededor de las cicatrices, una chaqueta que todavía tiene el aroma de la pérdida de hace 20 años después, los acorazados hundidos en el océano, el árbol balanceándose en su infancia, el sol empapó el mes de agosto o un solo hilo que, para bien o para mal, te ata a tu destino. “Muy pronto estas imágenes en mi cabeza crecieron caras o nombres y se convirtieron en personajes. Me encontré no solo escribiendo mis propias historias, sino también escribiendo sobre o desde la perspectiva de personas que nunca conocí, personas que he conocido, o esas que desearía no haberlo hecho”.

“De manera aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado, una colección de canciones e historias que fluyeron como una corriente de conciencia. Tomar un bolígrafo fue mi forma de escapar a la fantasía, la historia y la memoria, lo mejor que puedo con todo el amor, maravilla y fantasía que se merecen... Ahora depende de ti transmitirlos”, describe.

Algunas de las canciones son: Cardigan, The 1, The last great american dynasty, Exile (con Bon Iver), My tears ricochet, Mirrorball, Seven, August, entre otras.

Mirá el videoclip de Cardigan:

Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)

Fuente Infobae