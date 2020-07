Tuta García: "Hace cinco meses que no trabajamos y queremos volver"

Con varios meses de inactividad en medio de una pandemia ecuménico, un núcleo de músicos de bandas de cuarteto de Córdoba intentan visibilizar su postura, tendiente a que las autoridades "habiliten un debate para saber cómo y cuándo vamos a volver".

Carlos 'Tuta' García planteó la situación remarcando que "no pedimos nada de otro mundo" y solicitó "empatía y solidaridad a quienes tomen las decisiones".

Remarca compartir su visión con más protagonistas del espectáculo y pide "que alguien se haga cargo de recibirnos para empezar a ponernos de acuerdo".

"No está pasando ni va a pasar nada"

El músico fue entrevistado en Canal 10, donde sentenció: "Yo soy de Oliva y tengo amigos y mucha gente que me rodea que está infectada. No tienen síntomas, no sienten nada, y piden que se traten encerrados... hasta tiene una cura mágica el virus".

Señaló que los shows por streaming "no sirven, a la gente no le gusta" y consideró que los protocolos preliminares que se presentaron para los espectáculos en vivo son "ridículos e inviables".

"Necesitamos volver. Y creo que no nos va a pasar nada, porque de hecho no está pasando nada con el virus. Es imposible sostener la industria de la música así. No pretendamos ser más papistas que el Papa poniendo de escudo el problema. Somos muchos los que empezamos a sospechar de muchas cosas", concluyó.