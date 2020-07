La reconocida productora debió frenar debido a la pandemia a principios de Marzo, cuando suspendieron las grabaciones de "Separadas". El 1ro de Julio Adrián Suar emitió un comunicado calificando la situación como "insostenible" aunque haría los posible por salvarla.

Ante este conflicto, los trabajadores de Pol-ka realizaron una queja formal con un video en el que, de forma muy creativa, citan varios títulos de diferentes novelas y unitarios realizados por la productora para conformar la totalidad del comunicado. Ese video concretamente decía:

"Adrián (Suar), no seas gasolero ni farsante, solamente vos sos culpable y sin código. Tu parte del trato no es de valientes. Ya sabés que los ricos no piden permiso. ¿Dónde está el hombre de honor? No nos dejes vulnerables. Los únicos que estamos noche y día junto a vos y somos herederos de una venganza tienen ilusiones compartidas son de fierro y campeones de la vida. Se que son tiempos compulsivos, creí que eras el maestro o tal vez un padre coraje, pero te convertiste en lobo. Tratame bien y no te aproveches de la fragilidad de los cuerpos dando signos de otros pecados e hiriendo la pobre alma mía. No queremos ser comodines ni estrellas separadas. Hay una vida posible en donde no solo apariencias y donde hay alguien que me quiera. Viviendo en este hermoso país, Argentina, tierra de amor y venganza"

En medio de este conflicto, Suar comentó en el programa "Ya somos grandes" de TN que el conflicto económico de la productora no es de ahora ni por la pandemia y explicó: "Hace ocho años yo tenía 260 horas de aire entre las tiras y unitarios con un staff de 300 personas más los contratados. Hoy ya no tengo esa cantidad de horas y sí tengo la gente"

Además, comentó que hoy la productora está cerrada y dijo no saber con certeza cuando pueden volver a trabajar: “No se que va a pasar más adelante, no sé cuando se vuelve, y muchas de las cosas que Polka tenía están en stand by”.

Por último, el actor y productor dejó una preocupante reflexión, en la cual no pudo asegurar que la productora no cierre definitivamente. "Es algo que le debe estar pasando en diferentes escalas a muchísimos restaurantes, bares y pymes, que son las que mueven la Argentina”.