Marcos Farías: "No podemos cometer la irresponsabilidad de fomentar que se abran espectáculos" by cba24n.com.ar

Marcos Farías, dueño de radio Suquía y productor de eventos de cuarteto por streaming, se refirió a la polémica desatada por las declaraciones de Tuta García, el locutor y dueño de la banda de cuarteto Sabroso, que reclamó la vuelta de los bailes de cuarteto, desconoció las consecuencias del coronavirus y dijo que las transmisiones en vivo por internet "no le gustan a la gente".

Cuartetero pide volver a trabajar: "No está pasando nada" con la pandemia

"A título personal, siento que esto es un problema gravísimo que está atravesando toda la sociedad. No me siento representado por las palabras de la Tuta, desconociendo la pandemia y la gravedad de la situación. Llamo a la responsabilidad, porque entiendo la desesperación de todo el mundo, pero no podemos cometer la irresponsabilidad de fomentar que se abran espectáculos, porque las juntadas clandestinas son parte del pico de la pandemia", afirmó a radio Universidad.

En diálogo con Entre nosotros Rebeca, Farías dijo que a Q' Lokura, una de las bandas que hace este tipo de shows por internet, "les va muy bien. Entiendo que no es para todo el mundo, porque hay un montón de chicos que lo hacen gratis para difusión, y eso está muy bueno y es válido. Hay otros chicos que se pueden permitir cobrar una pequeña cosa, pero está muy lejos de ser una solución", valoró.

Farías indicó que en el caso de Q' Lokura, entre 3 y 5 mil personas eligen la opción del streaming de cuarteto para entretenerse. Los bailes de Q' Lokura por internet se realizan cada quince días y se cobra una entrada de 150 pesos, cuando antes de la pandemia se realizaban cinco bailes por semana, con un público en promedio de 7 mil personas.

"En términos de plata, vos hacés los números y te da muchísimo, pero con eso hay que mantener una estructura de 40 y pico de personas, facturando dos veces al mes, hacés la división y te das cuenta que están cobrando lo mínimo. Es para darle algo a los músicos, los dueños del grupo no ganan plata sino que lo hacen para que los músicos puedan sostenerse", destacó.

Q' Lokura comparte con La Barra los primeros lugares en cuanto a venta de entradas para shows por internet. De todos modos, Farías explicó que esto es un "agregado a un negocio. Cuando todo esto pase, con el cruce de datos, nos damos cuenta que la mayoría son del interior. Tanto La Barra como Q' Lokura andan muy bien en el interior del país, en Córdoba no hay muchos enganchados. Es como el delivery de los restaurantes, no ganamos más de un 10 por ciento de lo que ganábamos antes armando la misma estructura que para un show en vivo", adujo.

E indicó que una posibilidad que se empezó a trabajar para el regreso de los bailes es la de una burbuja, que son una especie de "corralitos donde se trabajaba en bloques de 10 personas. Hay que ver cómo se implementa, no veo que sea de una rápida autorización ni creo que vaya a ser la solución de nada, por ahí marca el comienzo de una vuelta a la actividad", concluyó.