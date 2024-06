El Teatro Real (San Jerónimo 66) invita a ver la programación de obras de teatro, de danzas, de títeres, más conciertos durante los próximos días.



Jueves de comedia

Jueves 20 – 20:30hs. “Abrazar NOS duele”



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna.

En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida.



Claudia, la mayor, es casi un calco de la figura paterna; mandona, heredó de su progenitor militar, la fascinación por las marchas castrenses y el orden. Susana, la del medio, más sumisa, padece la convivencia con un hombre que la maltrata y la castiga ferozmente. Paula, la menor, anclada en una especie de inmadurez que le permite disfrutar de la vida como si aún fuera una muchacha, trata de sobrellevar su existencia refugiada en una juventud que pretende prolongar. A pesar del pasado doloroso, ha logrado llegar a su madurez con optimismo y buena predisposición.

En escena: Lucia Nocioni, Pato Rojo, Gabi Macheret. Texto y dirección: Luis Quinteros. Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Danza en el Real

Jueves 20 – 20hs. “Nova Terra. La vida está servida”



¿El show debe continuar? ¿Cuál show y a qué precio? Personajes emblemáticos como la Madre Teresa interactuando desde la modernidad o un Hitler reencarnando en este tiempo, o dos amigas que, desde un spa, cuestionan los modelos de relación, sexualidad y género que en este tiempo pide a los adultos que hoy somos bisagra, el abrir nuestras mentes y corazones.



Cada segmento de este espectáculo abre alguna dualidad o creencia en la que solemos quedar atrapados: material/espiritual, exigencia/ placer, individual/ comunitario, masculino/ femenino, sentir/ pensar… y ante esto, la invitación a elevarnos para ser los puentes que unen, contienen y trascienden la división es la salida propuesta.



Duración: 75 minutos. Edad recomendada: + 13 años. Entradas: Plateas: $11.000, Primer Nivel: $9.000, Segundo Nivel $7.000, Tercer Nivel: $7.000. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

El interior es Real

Viernes 21 y sábado 22 – 21hs. “El loco y la camisa”. La Comedia San Francisco



Hablemos de Salud Mental. Llega la multipremiada comedia dramática “El Loco y la Camisa”, ganadora del Premio Carlos a Mejor Espectáculo Cordobés. Una familia niega y se avergüenza de su hijo deficiente, que evidencia los conflictos y la violencia existentes en su entorno. ¿Quién está realmente loco?.



Libro de Nelson Valente. Dirección: Adrián Vocos. Elenco: Luca Roteda, Gonzalo Paviolo, Luz Lescano, Verónica Castro, Jeremías Tetamanzi y Luis Giordano. Duración: 65 minutos. Edad recomendada: + 12 años. Entradas: $6.000. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Música en el Real

Viernes 21 y sábado 22 – 20hs. “Manzi y Discépolo: El encuentro”. Orquesta Provincial de Música Ciudadana.



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana completa, con las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la pareja de baile Rosalía y Walter, junto a los actores de la Comedia Cordobesa, Beto Bernuez y Pablo Tolosa, homenajean a dos grandes poetas del tango.



Homero Nicolás Manzione, autor de “Barrio de tango”, “Malena”, entre tantos otros, fue compositor, poeta, periodista y director argentino. Autor de “Cafetín de Buenos Aires” y “Cambalache”, Enrique Santos Discépolo se destacó como compositor, músico y dramaturgo argentino. El maestro Damián Torres es el director artístico.



En programa: Introducción (Fantasía sobre motivos de Sur y Uno), Barrio de tango de A. Troilo - H. Manzi, Malevaje de J. de Dios Filiberto – E. S. Discépolo, Manoblanca de A. De Bassi - H. Manzi, Canción desesperada de E. S. Discépolo, Campo afuera de R. Biagi - H. Manzi, Milonga triste de S. Piana – H. Manzi, Uno de M. Mores – E. S. Discépolo, Sur de A. Troilo - H. Manzi, Sueño de juventud de E. S. Discépolo, Viejo ciego de S. Piana – C. Castillo – H. Manzi, Discepolín de A. Troilo - H. Manzi, El Choclo de A. Villoldo - E. S. Discépolo, Tu pálida voz de Charlo - H. Manzi y Cafetín de Buenos Aires de M. Mores – E. S. Discépolo

Director artístico: Damián Torres. Cantan: Gustavo Visentín y Mery Murúa. Bailan: Rosalía y Walter. Actores invitados: Beto Bernuez y Pablo Tolosa (Comedia Cordobesa). Duración: 60 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $1.500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.

En el tercer piso

Domingo 23 – 20hs. “Antes que amanezca”. Debanne- Villanueva

Antes que amanezca” propone un recorrido poético musical a partir de lecturas de textos de Luciano Debanne que van dialogando con canciones interpretadas por Guillermo Villanueva. La lectura y la música trabajadas juntas, para formar una obra donde la poesía se encuentra con la guitarra y la canción para decir a coro sobre este tiempo y este lugar.

Textos y lectura: Luciano Debanne. Guitarra y canción: Guillermo Villanueva. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas generales: $4.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Tercer Piso.

Elenco Estable de Títeres

Domingo 23 – 17hs. “Philia”

Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento.



Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.

Actriz titiritera: Rocío Oyarzun. Dramaturgia: Rocío Oyarzun, Gretel Istillarte. Dirección: Gretel Istillarte. Duración: 45 minutos. Edad recomendada: + 5 años. Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Tejiendo Infancias

Domingo 23 de 11 a 16hs

La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real comparte que los domingos de 11 a 16, San Jerónimo 66, con entrada libre y gratuita para todo público, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos.



El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurrirá esta escena, se transformarán entre telas, objetos, juguetes y tejidos para recibir, y para que la protagonista de los domingos sea la infancia.



Se busca establecer un espacio creativo y artístico para las infancias todos los domingos de marzo a noviembre en San Jerónimo 66, ampliando la programación habitual de los domingos infantiles. Se busca complementar esta actividad artística con espacios creativos, donde los niños y niñas sean protagonistas de actividades lúdicas, pero con una perspectiva artística; y que ellos puedan apropiarse de estos lugares públicos como lo es el Teatro Real.