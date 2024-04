Comienza una nueva semana en la cartelera del Teatro Real. Se presentan espectáculos de música jazz, obras de teatro independiente, teatro de títeres y un espacio dedicado a las infancias.

Jueves de Comedia

Última función de “Cabaret Carmona”, jueves 25 a las 20.30.



El Cabaret Carmona es un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. Hoy sus integrantes quieren contar una historia de amor, cruzando dos mundos; las historias de amor de Rodolfo, María Luisa, Cardoso y Angélica con la magia y fantasía de los artistas. La Carmona sirve de marco para la tragedia del amor, que atravesada por la alegría despampanante del Cabaret puede finalmente transformarse en algo más que un final feliz.



Dirección: Gastón Mori. En escena: Florencia Rubio, María Victoria Monti, Lautaro Metral, Oscar Mercado, Diana Lerma, Cecilia Román Ross, Adrián Azaceta, Lucía Nocioni, Beto Bernuez, Gabriela Grosso, Patricia Rojo, Gabriela Macheret, Gonzalo Tolosa, Pablo Tolosa, Gabriel Coba.

Directora Repositora: Silvia Pastorino. Asistente de dirección: Adrián Azaceta. Coordinador Comedia Cordobesa: Javier Moreno. Traspunte: Cristian Sosa

Duración: 75 minutos. Edad: mayores de 13 años. Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Música en el Real

Sábado 27 a las 21. “Jazz Cartoons”. Paris Jazz Club.



La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como “You´ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Pink Panther Theme”; no pueden faltar.



Un espectáculo que espera llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también. Duración: 80 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: Plateas $15.000, Primer nivel $13.000, Segundo nivel $12.000 y Tercer nivel $11.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

Teatro Independiente en el Real

Sábado 27 a las 21.30. “A puerta cerrada”.



Se abre una puerta y un camarero (Ariel Martínez Morán) introduce a un hombre llamado Garcín (Sergio Oviedo) en una habitación. El camarero sale y vuelve con una mujer, Inés (Cecilia Lanfri), y posteriormente con otra, Estelle (Paula Gonzáles). El camarero cierra la puerta con llave y no vuelve a aparecer. Los tres esperan ser torturados, pero el verdugo no aparece. En lugar de ello, descubren que están ahí para torturarse entre sí. Van repasando su vida y confesando progresivamente los actos que les han llevado a ese infierno. Al final de la obra, Garcín exige salir; tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno sale, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros.

Duración: 75 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas generales: $7000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Domingo 28 a las 20. “Un enemigo del pueblo”. Obra de Henry Ibsen, adaptación de Lisandro Fiks. La obra muestra el conflicto entre un médico responsable de un balneario y el Intendente del Pueblo, ambos son hermanos y eso desata un conflicto familiar.

Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas generales: $4000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Teatro Estable de Títeres

Domingo 28 a las 17. “Poseidón y la mar chiquita”. Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de la Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda.

El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto... mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos.

Titiriteros: Hernán Danza y Santiago Mateos. Dirección: Victor Acosta. Asistencia y Coordinación de elenco: Lucia Nocioni. Asistencia Técnica/Sonido: Javier Guevara. Iluminación: Victor Acosta. Pintura de telón: Kirka Marull. Diseño de títeres: Hernán Danza. Realización de títeres: Hernán Danza y Santiago Mateos. Dramaturgia: Santiago Mateos. Duración: 50 minutos

Edad recomendada: + 6 años. Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

Tercer Piso

Domingo 28 a las 20. “Retrato del aire" - Bandoneón Solo. Pablo Jaurena.



El bandoneonista, arreglador y compositor Pablo Jaurena. nos acerca su último disco Retrato del Aire, nominado al Latin Grammy 2023 y adelanta parte de su próximo álbum.

Retrato del Aire, se compone de trece temas instrumentales para bandoneón solo, entre composiciones propias, arreglos propios y piezas clásicas del repertorio solista escritas por algunos de los más grandes maestros del instrumento.

Como adelanto conceptual del próximo disco, estarán invitados los bandoneonistas Damián Torres, Gaspar Tatián, Astor Cuquejo, y Guillermo Distallats, quienes se sumarán a Jaurena para interpretar dúos y cuartetos de bandoneón, anticipando parte de este nuevo álbum que se compondrá de colaboraciones con bandoneonistas de diferentes generaciones, estéticas y latitudes, en diferentes formatos y ensambles de bandoneón.

Duración: 70 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $5.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Tercer Piso.

Tejiendo Infancias





La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real (San Jerónimo 66), comparte que los domingos de 11 a 16, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos. La entrada es libre y gratuita.

El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurrirá esta escena, se transformarán entre telas, objetos, juguetes y tejidos para recibir, y para que la protagonista de los domingos sea la infancia.

Se busca establecer un espacio creativo y artístico para las infancias todos los domingos de marzo a noviembre ampliando la programación habitual de los domingos infantiles. Se busca complementar esta actividad artística con espacios creativos, donde los niños y niñas sean protagonistas de actividades lúdicas, pero con una perspectiva artística; y que ellos puedan apropiarse de estos lugares públicos como lo es el Teatro Real.