La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales. Cada semana se presenta una nutrida programación que puede consultarse también en cultura.cba.gov.ar

Esta semana se destaca la inauguración de la muestra Tàpies y el Zen. Visiones del informalismo que ya está disponible para su visita. La exposición incluirá piezas del artistas catalán Antoni Tàpies y de sus discípulos y se exhibirá hasta el mes de junio.

VER: Antoni Tàpies en el Museo Evita Palacio Ferreyra: una mirada al informalismo español

El sábado 20 a las 20, el Centro Cultural Córdoba presenta el ciclo de teatro de elencos independientes de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad se presenta la compañía Demian, de Cabalango con la obra Cantando bajo la ducha con entrada libre y gratuita.

Por último, el domingo 21 desde las 15, vuelve el ciclo de conciertos espontáneos de Piano libre en la explanada del Paseo del Buen Pastor. Este ciclo tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano.

Mirá toda la programación hasta el domingo 21 de abril:

Miécoles 17

A las 19. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenará un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Funciones miércoles 17 a las 19 hs. Entrada general $1.500, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 21. Cine: Días perfectos (de Wim Wenders, Japón, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275.



Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio.Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Función miércoles 17 a las 21. Entrada general $1.500, estudiantes y jubilados $1.000

Mirá: Los Caligaris en concierto: lanzan el nuevo show en el Teatro del Libertador



A las 16. Teatro Itinerante: Risomática (Inchin Lupin). Plaza Central Los Mistoles, Calle Pública s/n, Los Mistoles – Dpto. Totoral



Clown. ATP. 45 minutos



Inchin es un personaje imaginativo que nos lleva a la magia del circo, no solo por sus destrezas, sino porque cualquier persona del público es especial y puede ser parte. Malabares, equilibrios, burbujas, acrobacias, música y muchas risas hacen que este espectáculo se pueda compartir en familia.

A las 17. Intervención performática en el marco de la muestra “El teatro del mundo”. Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Rivera Indarte 55

Bajo el título De la nada, siendo nada, cayendo hacia la nada, obligarse a nacer y despertar se realiza la Intervención performática a cargo de producciones La Hilacha, compañía artística conformada por la artista escénica Lucía Cravero y Eze López, cantautor y actor, también en el marco de la muestra “El teatro del mundo”.

La entrada es libre y gratuita.

A las 17. Conversaciones con artistas: Miguel Angel Rodríguez. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En el marco de la muestra “TRAVESÍAS”, el artista compartirá en un recorrido a pie de obra relatos sobre la muestra, las obras y su forma de producción. Actividad para todo público. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Alrededor de la muestra “El teatro del mundo”, conversan Hilda Zagaglia y Adriana Musitano. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55.



Zagaglia, autora de la exposición y Musitano, poeta, investigadora y directora del sello de libros digitales Bosquemadura, recorrerán la exposición para reflexionar sobre puntuales temas de las obras de “El teatro del mundo”. A su vez, las disertantes buscan explorar preguntas y responder las consultas e intereses del público presente. Musitano, en diálogo con la artista, irá desgranando la poética zagagliana, mostrando sus modos de creación y las simbolizaciones que resignifica y remiten a creencias y relatos de esta parte del mundo. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Cine: Días Perfectos (de Win Wenders, Japón, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.



Hirayama trabaja en el mantenimiento de los baños públicos de Tokio y parece contento con una vida sencilla. Fuera de su rutina, entrega su pasión por la música y los libros. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco su pasado. Win Wenders está de vuelta. Y esta es una de sus películas más maravillosas. Entrada general $1.000. Estudiantes y jubilados $500

A las 19:30. Cine Club del CCC: Festival Funcinema. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401.



Selección de los mejores cortos de la 9ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia que se realizó en Mar del Plata. La programación incluye The goose de Jan Mika, ganador del premio al Mejor Corto, y Deadline, de Idan Gilboa, ganador del Voto del Público. Esta muestra cuenta con producciones de Francia, Australia, República Checa, Uruguay, España, Israel y Países Bajos. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Obra: La voz de Dios. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.



Biografía ficticia de un sacerdote, de carácter muy destacado desde que estudiaba en el seminario de Curuzú. Para él no era necesario tener fe, ya que la divinidad se presentaba a su percepción de formas evidentes. Los accidentes que sufría…no eran casuales. Tal vez tampoco lo era el hecho de que Víctor fuera poco a poco escalando posiciones, hasta llegar a la más alta dignidad eclesiástica. Una vez allí, su capacidad comunicativa le hizo ganar popularidad, y sus reformas generaron reacciones diversas. Para algunos el nuevo Papa era un iluminado, para otros un demente, o un fraude. Para resolver esta cuestión, es necesario conocer en qué consistía su particular relación personal con Dios.



Dramaturgo, director y actor: Fernando Rossaroli. Entrada general $2.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del centro cultural.

Jueves 18

A las 11. Teatro Itinerante: MIMOjiganga (Omar Fernández). Hogar de día El Encuentro, Berrotarán- Dpto. Río Cuarto



Teatro de mimo. ATP. 50 minutos.



La obra cuenta las historias de varios personajes, que tienen la capacidad natural de complicarse en cada tarea que emprenden, haciendo una aventura de las cosas más sencillas. La estructura de la obra es una sucesión de cuadros, en cada uno de los cuales se desarrolla la peripecia de cada personaje. El espectáculo es una obra de pantomima clásica, en el que impera el humor desde el comienzo hasta el final, a excepción de un solo cuadro dramático, que funciona a modo de pausa en el tono cómico, que luego se retoma. La propuesta de Omar Fernández tiene como eje fundamental, además del humor, la apertura a la participación de los niños, y de los grandes, lo que la convierte en una excelente opción para compartir en familia.

A las 11. Teatro Itinerante: Libros en la mira (Tres Tigres Teatro). Escuela Bartolomé Mitre, San Martín S/N, General Fotheringam – Dpto. Tercero Arriba.



Clown. ATP. 55 minutos



Margarita, Ellia, Pepita y Piccolo, cuatro payasos constructores de libros se enfrentan a la prohibición de los libros y cierre de editoriales teniendo que recuperar estrategias pasadas para poder resistir y dar batalla.

A las 16. Teatro Itinerante: Burbujas Mágicas (Pleto Pluma). Centro comunal, Calle Pública s/n, El Cadillo – Dpto. Pocho



Clown. ATP. 50 minutos.



Desde lo más hondo de nuestro ser nace una chispa de deseo, solo cuidándolo y alimentándose adquiere dimensiones extraordinarias, y así nos remonta a lo alto como una burbuja mágica. Cuando Pleto Pluma encuentra la “maleta” que le dejó su abuelo, descubre dentro de ella pequeños recuerdos que cuentan su historia de vida, y entre ellos la “fórmula mágica de la fantasía y de los sueños”. Aquí comienza, con un tierno humor, a compartir el gran secreto con todos los presentes a través de la manipulación de burbujas pequeñas y gigantes.

A las 17. Cine: Siempre habrá un mañana (de Paola Cortellesi, Italia, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



A merced de un marido violento y de un suegro déspota, prisionera de su hogar, Delia tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta. Se trata de una historia común de una familia italiana cualquiera, en la segunda mitad de los años ´40, post guerra… Época en la cual una bofetada de lleno en la cara, pasaba como si nada. En este relato está el de las mujeres comunes, aquellas que no han hecho historia y que aceptaron una vida de opresión porque así estaba marcado, sin hacerse preguntas. Sin embargo, en la historia de Delia, la llegada de una misteriosa carta le encenderá el coraje para derrotar los planes preestablecidos e imaginar un futuro mejor, no sólo para ella.



Repite jueves 18 a las 19; viernes 19 a las 17 y 19; sábado 20 y domingo 21 a las 17, 19:15 y 21:30. Entrada general $1.500, estudiantes y jubilados $1.000.

A las 19. Teatro Itinerante: Absurdo World Tour (Los Salieris de Papetti). C.E.N.M.A. No. 309, San Martín 722, La Calera – Dpto. Colón



Teatro. clown. ATP. 45 minutos



Espectáculo tipo varieté donde tres payasos recorren distintos números en tono de comedia. Desde una riesgosa prueba de un arquero, un astronauta esperando la nave espacial, un científico que intenta hacer un experimento con una víbora hasta tres payasos intentando remontar un barrilete, que solo con la ayuda del público y la fantasía podrán lograrlo. Espectáculo apto para toda la familia.

A las 20. Tangos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Primera fecha de la octava edición del ciclo con la presentación del Ensamble Municipal de Musica Ciudadana, en un programa anual a realizarse los terceros jueves de cada mes. Con inspiración en los conjuntos de Roberto Grela y Anibal Troilo, los integrantes del ensamble tomaron el compromiso fundacional de continuar con la tarea de difundir la música ciudadana, uno de los géneros más prolíficos de la música argentina. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ciclo Narraciones, música y café. Sede Polo Audiovisual – Bv. Cárcano esquina Dante Alighieri, Villa María.



Ciclo mensual con un encuentro de dos artistas músico y narrador o poeta/escritor, bajo una misma idea a desarrollar, invitando al público al desafío de repensar, interactuar, rememorar, homenajear, compartiendo una tarde de café, a través de la música y la palabra escrita/leída. En esta ocasión se presenta el narrador oral Mauro Guzmán junto a los músicos de La Vuelta (Ezequiel Infante y Virginia Manfredi). Entrada libre y gratuita

A las 20. Naciones por la paz. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Espectáculo musical internacional, en sus idiomas originales. Para unir la intención de Paz y reafirmar los lazos culturales con los pueblos del mundo. En momentos de grandes conflictos bélicos y migratorios, las comunidades se manifiestan desde lo más profundo de su alma a través del arte.



Entradas desde $4.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Comedia Cordobesa: Cabaret Carmona. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



El Cabaret Carmona es un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. Hoy sus integrantes quieren contar una historia de amor, cruzando dos mundos; las historias de amor de Rodolfo, María Luisa, Cardoso y Angélica con la magia y fantasía de los artistas. La Carmona sirve de marco para la tragedia del amor, que atravesada por la alegría despampanante del Cabaret puede finalmente transformarse en algo más que un final feliz.



Entrada general $1500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine espacio INCAA: La vuelta de San Perón (de Carlos Muller, Argentina, 2019). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Se estrena un documental nacional y la presencia del director Carlos Muller para dialogar con el público. Un enigmático documental en formato 16 milímetros es hallado en la provincia de Córdoba. Cuenta la historia de una familia de cartoneros, semanas después de las elecciones ganadas por Cámpora en 1973. Norma Teresa Cuevas de Aresta, de 37 años de edad y madre de 17 hijos habla de sus sueños y cuenta sus esperanzas ante el país que se viene. Se trata de una mujer profundamente peronista y creyente. El rollo de material fílmico es encontrado por el cineasta Carlos Muller, que inicia una investigación para saber quién fue esa mujer, qué fue de sus hijos y familia, y en todo caso, quién fue el autor del misterioso corto documental.



Repite el viernes 19 de abril a las 21. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 21. Planeador V presenta: Comfort y música para volar. Reversiones. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La banda festeja su 18° aniversario repasando el disco completo Comfort y música para volar, además de recorrer los grandes hits de Soda Stereo. Localidades en venta en la web de Quality espacio desde 10.170 pesos.

A las 21. Música: Carlos Ferreyra y Nahuel Minue junto a Traza Dúo presentan: “Contra la Nostalgia”. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El dúo riojano formado por Nahuel Minué en piano y Carlos Ferreyra en voz nos vuelve a cautivar con su alquimia, capaz de abrir una huella poética y sonora hacia la riojanidad universal y claro, también capaz de trasmutar la nostalgia en belleza. En tanto Traza Duo, es una dupla conformada por Renzo Rodríguez (bajo) y Rocío Toledo (voz) que abordan un horizonte de canciones de raíz folklórica, a partir de la interpretación sentida de diversos referentes de la poesía y de la música latinoamericana. TRAZA dúo nace apenas un año atrás en Río Cuarto, abrazando la música popular a través de la búsqueda expresiva de posibilidades sonoras.



Entrada general $4.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del centro cultural.

Viernes 19

A las 10. Trazos compartidos: micro clínica de obra junto a Virginia Derqui. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Encuentro destinado a estudiantes de arte que cuenten con obra en desarrollo y quieran compartir sus procesos de trabajo, recibir comentarios, críticas constructivas y sugerencias por parte de otros pares y de la pintora Virginia Derqui. El objetivo principal de esta reunión es colaborar con el desarrollo de la producción artística de los participantes a través de diferentes miradas, preguntas y ejercicios, brindando un espacio seguro e íntimo de observación, escucha, diálogo y puesta en común.



Serán dos encuentros en abril y en mayo. Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones AQUÍ completando el formulario.

A las 10. Teatro Itinerante: El libro infinito (Garba). Centro Cultural Victorino Puglie, Gral. Paz 555, Laguna Larga – Dpto. Río Segundo



Teatro, narración oral y música. ATP. 60 minutos



El libro infinito es un espectáculo de teatro, cuentos y música en donde un libro al abrirse, saca de su interior otras historias y recorre junto a la participación del público lugares, canciones y memorias.

A las 10. Teatro Itinerante: Mundo Abuelo (Convención Teatro). Sala de Convenciones Municipalidad de Villa del Rosario, Hipólito Yrigoyen 900, Villa del Rosario – Dpto Río Segundo.



Teatro de objetos, narración, máscaras. ATP. 55 minutos



En escena, un narrador evoca el universo de Luis, un abuelo tornero, constructor, inventor. A través de este relato, nos acercamos a su taller, sus objetos, su atmósfera. Luis, con dificultad, irá dándole forma a su última obra, aquella que tiene pendiente desde hace mucho tiempo. La obra surge como un gesto de memoria, amor, homenaje, indagando sobre dos universos que en muchos casos se entrelazan: el de los abuelos y el de los talleres de oficios. Mundos que suelen cruzarse cuando personas que tienen como oficio la de ser carpintero, tornero, electricista, bicicletero, mecánico, etc, construyen en su propio hogar un espacio para trabajar. Así, Mundo Abuelo abre la singularidad de esas atmósferas pequeñas, cerradas, pero llenas de historias, de vidas.

A las 11. Teatro Itinerante: Rina Espaguetti (La Bretel Teatro). SUM Escuela Dalmacio Velez Sarsfield, Velez Sarsfield s/n, Villa Quilino – Dpto. Ischilin



Teatro. ATP. 45 minutos



Rina Espaguetti se siente aburrida y atrapada en un “mundo de cajas”. Cree que todo lo que existe es comparable con una caja. Cuando siente el deseo de abrirlas, aparecen nuevas tentaciones que la distraen y le impiden hacerlo. Junto con Curiosidad, su amiga imaginaria, descubren que todas las cajas pueden desarmarse, modificar su forma, crecer y transformarse. La pulga Juanita, cansada de vivir en su pequeña caja, les pide ayuda para poder des-en-cajar. ¿Podrá Rina romper el “mundo caja”?

A las 11. Teatro Itinerante: Molestio y sus enojos (Teatro de La Pandora). Escuela de Arte Polivalente Eva Perón, Av. San Martín S/N, San Carlos Minas – Dpto. Minas



Teatro de títeres. ATP. 40 minutos



En un ranchito en el norte cordobés, Molestio acompañado de un gallo, dos gallinas, un tunal y varios recuerdos, nos convida un rato de su cotidiano. Este malhumorado protagonista invita al público a realizar un pequeño viaje al interior, convida un espejo de las propias experiencias infantiles y adultas con las del personaje. A entramar sensaciones y recuerdos igual que el telar hace con la lana.

A las 12. Teatro Itinerante: La ilusión del tiempo, un viaje a la memoria (La Ilusión del tiempo)Auditorio Municipal, Mariano Moreno 240, Luca – Dpto. General San MartínTeatro. Público adulto. 50 minutos.“La ilusión del tiempo” es un unipersonal que busca construir un relato de relatos. Una viajera en el tiempo se toma un respiro, un alto en el camino, y comienza a sacar recuerdos de su historia personal que se entremezclan con los recuerdos colectivos de la realidad del país.

A las 13. Teatro Itinerante: Manzanilla y su árbol de los deseos (Teatro Circ)Escuela Rural José de San Martín, Calle Pública s/n, Atahona – Dpto Río PrimeroTíteres y circo. ATP. 40 minutosTito es un titiritero que ha perdido la historia que le vino a contar al público pero se encuentra con Tita que le ayudará a recordar a través de distintas piruetas para mover el cuerpo y despertar la memoria. Aun así el gran titiritero no se acuerda de nada.Tita quiere contarle otra historia que ella sí sabe y como el teatro es un acto colectivo en conjunto dan inicio a una aventura situada en las alturas del paisaje andino. Ahí vive Manzanilla, guardiana de un árbol mágico de cacao. Ella cuida una semilla para poder cumplir un sueño muy importante, conocer la amistad.

A las 19:30. Teatro Itinerante: Corazón idiota (Malena Vieytes)CENMA y Superior en escuela primaria, Maestro Piña 179, Sebastián Elcano – Dpto Río SecoConcierto cómico unipersonal. +16 años. 50 minutosInspirando complicidad y simpatía, ésta comediante conquista con su repertorio integrado por canciones propias y entrañables cóvers. Recorre los paisajes y montañas emocionales del alma. Un fresco cóctel de humor, romanticismo, irreverencia y delicadeza. Cantautora de género absurdo-caótico-confesional, provoca con música e interpretaciones un clima ideal para hermanarse y divertirse.

A las 20. Música en el CCC: Florencia Ruiz y Lucas HerediaCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401Ambos artistas compartirán escenario y tocarán sus canciones para el público de la ciudad. Florencia Ruiz es cantante, compositora y guitarrista argentina. Creadora de un mundo especial y único, mezcla de rock, experimentación y pop, con 15 discos en su haber entre solistas y colaboraciones ha realizado 9 giras por Japón junto a su grupo Nippon. En tanto Lucas Heredia, músico cordobés, es un referente de la canción regional. Desde 2008, fusiona estilos en su carrera solista, destacándose con discos como “Adentro hay un jardín” (2010) y “Puentes Invisibles” (2014). Su último álbum, “Los Nacimientos” (2021), lo llevó a conciertos sinfónicos con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Entrada general $4.000 disponibles por autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 21. Jairo vuelve al LibertadorTeatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365El cantante cordobés regresa al escenario, con un repaso de su amplio repertorio tras más de 55 años de trayectoria. Las entradas inician desde los 16.000 pesos y se consiguen por la web de Quality Espacio.

A las 21. Música: Out mainstream (canciones que nadie te obligó a escuchar).Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río CuartoEn esta oportunidad Paolo Rosso junto a Elián Santo, Angel Demian, Cesar Nesutta y Emanuel Murua se reúnen para darle forma a una presentación de canciones de autoría propia invitando a escuchar un repertorio fuera de lo comúnmente escuchado en el circuito comercial, sonidos y letras que intentan conjugar la simpleza de un cantor y la guitarra usando la emoción como principal protagonista. Entrada general $2.500 disponibles en autoentrada.com y en boletería del centro cultural.

A las 21. Teatro Itinerante: El Acompañamiento (Compañía Tato Teatro)Biblioteca Popular “Walter Viglione”, Martín Gil 134, Carnerillo – Dpto. Juarez CelmanComedia dramática. +16 años. 50 minutosEl acompañamiento es un canto a la amistad, a la lealtad y a la lucha por los sueños. Tuco (Raul Zuin) es un operario metalúrgico que tiene el sueño de cantar y de hecho canta muy mal. Los muchachos del bar le juegan una broma y le prometen que si él se dedica en serio le enviarán un acompañamiento, una orquesta para ser más profesional. Así, abandona todo, trabajo, familia y se encierra en un galponcito para ensayar. La familia, creyendo que está loco apela a su mejor amigo Sebastian (Juan Montes) para convencerlo de que desista. Desde la llegada de Sebastian se despliega la vida de ambos descarnadamente y aparece el amor, los ideales, la lealtad, los sueños, con un final tan conmovedor como impredeciblemente tierno.

Sábado 20

A las 11. Visita al taller de la artista Mariana GauglianoMuseo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411Actividad organizada por Asociasión de Amigos del Museo Caraffa (A.A.M.E.C.), destinada a artistas, estudiantes de arte, curadores y coleccionistas. Precio de la visita $5.000. Por consultas y para confirmar asistencia escribir a: amigosdelcaraffa@gmail.com

A las 16. Talleres Culturales: Clases de UkeleleCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401Todos los sábados de abril y mayo, de 16 a 17 hs, se brindan clases de este instrumento con el objetivo que los principiantes puedan controlar y ejecutar de forma básica un ukelele. Las clases están dirigidas a personas de todas las edades (Los menores pueden estar acompañados de un adulto). A cargo de Marcelo Lucero y Soledad Varela. Costo mensual: $10.000. Cupos limitados. Informes e inscripciones: 351- 8096960

A las 16. Teatro Itinerante: De familias que son así (Ulularia Teatro)Capilla B° Fátima, Villa del Totoral – Dpto TotoralTeatro, títeres, música. Infancias. 52 minutosDe familias que son redondas como un nido. De familias repartidas, que están aquí y que están allá. De familias que son largas como una torre de cubos. De familias que son así.

A las 17. Teatro Itinerante: Navegantes – Cuentos del monte (Al Filo Teatro)Club Unión Media Naranja, Ruta A-175, km 16, Media Naranja – Dpto. Cruz del EjeTeatro. Infancias. 45 minutosInterpretación de cuentos que invitan a adentrarse en paisajes naturales, donde animales como la vizcacha, el zorro, el puma, el elefante narran aventuras a través de la música, la danza y el juego. Una propuesta divertida para interactuar con los niños y toda la familia.

A las 18:30. Teatro Itinerante: Vehículoco (Akitu Circo)Plaza Libertad, Capilla de los Remedios – Dpto Río PrimeroClown teatral. ATP. 55 minutosEspectáculo de teatro- circo que abarca diversas disciplinas: humor, música, equilibrio, pantomima, monociclos, fuego, malabares, interacción con el público. Aplicando el lenguaje universal mudo en casi la totalidad de la obra dando lugar a la imaginación y creación emotiva logrando de esta manera la atracción y diversión del público.

A las 18:30. Teatro Itinerante: La Zonsata, una fuga interrumpida (Circo Errante)Plaza San Martín, San Martín y Eva Fuentes de Tonelli, Bengolea – Dpto. Juárez CelmanCirco, música y humor. ATP. 40 minutos.Dos personajes excéntricos se presentan para dar un concierto, lo que parece muy serio y ensayado se ve empapado por situaciones absurdas y cómicas. Sus conciertos se ven interrumpidos a partir de las dificultades que ellos mismos se van poniendo. Sin darse cuenta van desatando sus enredos, demostrando sus habilidades y destrezas, tanto musicales como acrobáticas. Un bandoneón, una flauta traversa, un palo chino y unos cuántos libros componen el espacio escénico de estos dos simpáticos concertistas.

A las 20. Teatro Provincial: Cantando bajo la duchaCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401Ciclo de elencos independientes de la provincia de Córdoba, espectáculo coordinado con la Subdirección de Artes de la ACC e Itinerantes, colectivo de artistas de la escena de Córdoba. En esta oportunidad se presenta la compañía Demian, de Cabalango. Una obra para todo público donde se plantea la idea de que, al ducharnos, no solo limpiamos nuestro cuerpo, sino que también experimentamos una limpieza de nuestra identidad y la exploración de otras facetas de nosotros mismos. Una ducha, un Inodoro, un espejo, un radiocasete y un mimo conforman esta obra disparatada en donde todas las realidades pueden suceder. Entrada libre y gratuita

A las 20. Concierto Coro Polifónico Delfino Quirici presenta: La gracia en la tormentaSalón Blanco Municipal – General Paz 702, Río CuartoEl coro contará con la participación de los solistas de Hermann Schreiner (violoncello), Gustavo Aiziczon (contrabajo), Vicente Ronza (piano y órgano) y la soprano Gabriela Morales. Con un repertorio cuidadosamente seleccionado, explora la figura del Dios del Antiguo Testamento. En el corazón de este concierto se encuentra “Mirjams Siegesgesang” de Franz Schubert, para soprano solista, coro y piano. La pieza retrata el canto de victoria de Miriam después de la liberación de los israelitas del cautiverio en Egipto, como testimonio de la fuerza y la fe del pueblo en medio de la adversidad. Otra obra destacada es “Vespergesang” de Felix Mendelssohn, para coro masculino, violoncello y contrabajo, un himno de súplica y esperanza ante la presencia de Dios. El repertorio se completa con música de Johann Sebastian Bach y Joseph Rheinberger, en un programa de gran potencia musical y suma belleza estética. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Escena Nacional: La Nave de PerciavalleTeatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66Es un show que arranca con un desfile retrospectivo del colosal vestuario del Rey del Café Concert. Carlos Perciavalle recorre sus andanzas con China, Antonio, Susana, un monólogo político y de actualidad en el que también recorre sus experiencias extraterrestres, imágenes de sus grandes momentos en la tele y el teatro. Un artista que tiene más de 20.000 funciones realizadas. Entradas numeradas desde $10.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21:30. Teatro Independiente en el Real: A puerta cerradaTeatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66Se abre una puerta y un camarero (Ariel Martínez Morán) introduce a un hombre llamado Garcín (Sergio Oviedo) en una habitación. El camarero sale y vuelve con una mujer, Inés (Cecilia Lanfri), y posteriormente con otra, Estelle (Paula Gonzáles). El camarero cierra la puerta con llave y no vuelve a aparecer. Los tres esperan ser torturados, pero el verdugo no aparece. En lugar de ello, descubren que están ahí para torturarse entre sí. Van repasando su vida y confesando progresivamente los actos que les han llevado a ese infierno. Al final de la obra, Garcín exige salir; tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno sale, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros. Entrada general $7.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 21

A las 11. Tejiendo InfanciasTeatro Real – Hall – San Jerónimo 66Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita

A las 15. Piano librePaseo del Buen Pastor – Av. Hipólito Yrigoyen 325 Vuelve el ciclo de conciertos espontáneos que tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Teatro Estable de Títeres: La Conjura de los Palabristas Contra Virulífero Virospa Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66La pieza de Halima Tahan pone en palabras accesibles para las infancias y juventudes la problemática de la comunicación, las consecuencias de perder el uso de la palabra y el alejamiento del contacto presencial con el medio ambiente natural. Usando a favor las experiencias vividas durante la pandemia, la obra permite poner en juego escénicamente, con humor y ternura, algunas resoluciones posibles a un conflicto global: un virus hace perder la voz y la palabra a las personas. Quienes protagonizan este espectáculo son un grupo juvenil, misterioso y divertido de integrantes de la Orden de los Palabristas, que ayuda a Juan, un estudiante universitario que vive en la Córdoba actual, a crear una fórmula, un conjuro que pueda fortalecer a la población desde la palabra y la poesía y la defienda del virus Virulífero Virospa. Entrada general $1500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. Teatro Itinerante: La Sombrera (Rey Sifón)Escuela Carlos Guido Spano, Las Maravillas s/n, San Javier – Dpto. San JavierTeatro de títeres. Infancias. 50 minutosLa obra está basada en el cuento “Capítulo 128”, de María E. Walsh, cuenta la historia “de un árbol maravilloso llamado Sombrera, y de un señor malísimo llamado Platini; y de las cosas que hizo el Viento para que todo terminara bien. Con escenas y personajes divertidos en código de comedia, se narra esta historia a través del Teatro de Títeres, concebida desde una noción rítmica y musical. El espectáculo cuenta con canciones originales que son interpretadas en vivo por los títeres. La música nos permite comunicar las emociones contenidas en esta obra.

A las 20. Teatro Independiente en el Real: Un enemigo del puebloTeatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66Obra de Henry Ibsen, adaptación de Lisandro Fiks. La obra muestra el conflicto entre un médico responsable de un balneario y el Intendente del Pueblo, ambos son hermanos y eso desata un conflicto familiar. Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.