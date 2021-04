Llegan más eventos culturales para seguir disfrutando en este otoño. Se presentan de forma presencial y otros por streaming.



Lunes 5



A las 19.45. Ciclo de Cine Latinoamericano: Teatro de Guerra (de Lola Arias, 2018, Argentina). Biblioteca Córdoba - 27 de abril 375

En conmemoración por el Día del Veterano y Caídos en Malvinas se proyecta este documental innovador que revela las historias personales de ex soldados británicos y argentinos cuyas vidas se vieron profundamente afectadas por la guerra de las Malvinas. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Bajo el lente de Alejandra Beltrán

Martes 6



A las 18. Inauguración Muestra Fotográfica Revelar Pasos. Patio Agencia Córdoba Cultura – Deán Funes 94

En consonancia con el aniversario número 45 del inicio del último golpe cívico-militar en Argentina inaugura una exposición fotográfica con registros obtenidos en las marchas del 24 de marzo en Córdoba y Buenos Aires. La propuesta artística pertenece a las artistas Florencia Cigliutti y Magda Depetris. Recorriendo la exposición se pueden observar 28 fotos textos en blanco y negro tomados en los años 2016, 2018 y 2019 en las marchas realizada en la ciudad de Córdoba y en el año 2017 en la que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cineclub Al Filo: Akira (de Katsuhiro Ôtomo, Japón,1988). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto



Año 2019. Neo-Tokyo es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la Tercera Guerra Mundial. Japón es un país al borde del colapso que sufre continuas crisis políticas. En secreto, un equipo de científicos ha reanudado por orden del ejército un experimento para encontrar a individuos que puedan controlar el arma definitiva: una fuerza denominada "la energía absoluta". Pero los habitantes de Neo-Tokyo tienen otras cosas de las que preocuparse. Uno de ellos es Kaneda, un joven pandillero líder de una banda de motoristas. Durante una pelea, su mejor amigo, Tetsuo, sufre un extraño accidente y termina ingresado en unas instalaciones militares. Allí los científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta. Pero Tetsuo, que no se resigna a convertirse en un conejillo de indias, muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Músicos produciendo. Breve encuentro con Mari Polé

A las 21. Cine por la Diversidad: Nebraska (de Alexander Payne, Estados Unidos, 2013). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto



A Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican por correo que ha ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y obliga a su receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la relación entre ambos, rota durante años por el alcoholismo de Woody, tomará un cariz distinto para sorpresa de la madre y del triunfador hermano de David. Entrada libre y gratuita.



Miércoles 7



A las 19 y a las 21. Cine: Días de euforia (de Luciano Rodríguez, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto



Un documental que homenajea la temporada mágica de Acción Juvenil de Río Cuarto en la Liga Nacional B de básquetbol. El acompañamiento popular de la ciudad, filas de dos cuadras para comprar la entrada (con lluvia), estadio repleto, el fervor del público y los resultados deportivos, coronaron uno de los sucesos más gloriosos de nuestro básquetbol. De la mano de Acción Juvenil, y de un puñado de dirigentes que apostaron en romper los esquemas y animarse a más. Sumado a esto, la conformación de una plantilla de jugadores con algunos renombres, como el regreso de José Luis Pestuggia y de Fabián “Chino” López a la ciudad, la contratación de un norteamericano como Raymond Buchanan, la repatriación de pibes como Luciano Aiello, Gonzalo Bagatoli, Rodrigo Carrizo, el arribo de los mellizos Imaz a Río Cuarto. Son algunas de las características que fueron factor clave para que esta temporada del año 1999/2000, no sea una más. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



A las 21. Obras de la colección: Día de los muertos

Bajo la consigna: Un museo, voces múltiples, el equipo de educación del Museo Evita Palacio Ferreyra, produjo una serie de videos divulgativos para dar a conocer el patrimonio artístico de la provincia, exhibido en las salas del Museo. Este nuevo formato de divulgación educativa a través de redes sociales, permite aún estar en contacto con los públicos del museo y brindar información a través de nuevos medios. En este nuevo lanzamiento, se puso el foco sobre la obra Día de los muertos de Diego Perrota, obra que pertenece a la exhibición permanente del Museo dentro del guion curatorial Inventario Fragmentado. La pintura refiere al ritual del día de los muertos en México, festejo que impactó al artista. El espíritu y la conexión con la celebración del día de los muertos, en efecto, se exaltan en esta obra, a través de sus colores vibrantes, su movimiento, y sus símbolos. El material audiovisual puede verse en todas las redes sociales del Museo Evita Palacio Ferreyra.

Jueves 8



A las 19. Cine: La audición (de Natalia Comello y Bahía Flores, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto



Anna Bronsky es una profesora de violín que trabaja en un instituto de secundaria especializado en educación musical. Ella impulsa el ingreso de Alexander, un alumno en quien detecta un talento singular y, a pesar de la oposición de los demás profesores, se compromete a ayudarlo en la preparación del examen intermedio, llegando a descuidar a su propia familia, incluido su hijo violinista, lo que genera una gran tensión a su alrededor. Día a día, Anna se obsesiona cada vez más con llevar a la perfección a Alexander, exigiéndolo severamente, pero cuando llega la fecha del examen, los acontecimientos se tornan inesperados. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el sábado 10 a las 21.



A las 21: Cine: Andá a lavar los platos (de Ina Weisse, Alemania, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Érica, Viviana y Susana son trabajadoras del transporte público. Al ser despedidas injustamente deciden reclamar: durante un año viven en una carpa que montan en la explanada municipal. Frente a la presión mediática, a la ausencia estatal y a los mandatos sociales, Andá a lavar los platos muestra cómo transitan la deconstrucción de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el sábado 10 a las 19.



A las 21.Teatro en primera persona: Guillermo Baldo

Guillermo Baldo es Licenciado en Teatro y Director del grupo de producción e investigación escénica La Mucca Teatro. Como director de escena ha trabajado en La niña que fue Cyrano, Nunca nadie murió de amor excepto alguien alguna vez, Sensación Cuarteto, He nacido para verte sonreír, Cerdas. La cuarta casita, Mi propio jardín de flores rojas y Santo Ortega. Sus producciones fueron distinguidas con diversos premios y distinciones y participó de festivales internacionales.

Viernes 9



A las 20. 9º Aniversario Casa de la Cultura Río Cuarto. Casa de la Cultura Río Cuarto – General Paz 922



Podrá verse la exposición Acción ritual de Agustina Sirvent, Cristian Marcelo Tula, David Brito, Federico Alonso, Guadalupe Dean Eguía, Jimena Mateo, Josefina Otamendi, Macarena Santamaría, Natalia Guzmán, Noelia Amaya, Pablo Peisino, Romina Gonella y Valentina Chiechier. Los mitos y los ritos han sido parte de las culturas desde el comienzo de la historia de la humanidad, comprendiendo el universo de lo mágico, de lo económico, de lo social y de lo religioso, como también del arte. La producción textil obtiene como resultado lo que Alejandra Mizrahi llama “superficie testigo”; ella testimonia algo cuando es separada de quien la produjo. Ha sido construido con unos materiales, cuya puesta en relación son el resultado de una técnica, procedimiento que probablemente le haya dejado huellas históricas y sensuales. La exposición plantea la utilización de la técnica como ritual y lo ejemplifica mediante producciones de diferentes orígenes y conceptos que son unificados mediante el hilo y la aguja que recorre todas las obras. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cultura en el patio: Aguamarina música clara

Mónica Nogueira, María Emilia Corradi y Virginia Piscitelli, junto a los músicos invitados Nico Roqué y Román Carballo, invitan a recorrer el continente a través de sonoridades puras, ligadas a la canción folclórica de América latina. Aguamarina es una propuesta original, un show para ver y oír que combina un repertorio con arreglos propios de fuerte impronta vocal que marca un colorido recorrido musical por Latinoamérica, su cultura y sus costumbres, a través de canciones propias y de autores representativos de cada región.

A las 21. Viernes de música: Farsantes. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Farsantes es una banda de rock alternativo formada a mediados del año 2016 en la ciudad de Río Cuarto integrada por Flaviana Pecorari (batería), Germán Aguilera (bajo), Mariano Aguilera (guitarra y sintetizador), Facundo Marzari (guitarra) y Santiago Rojo (voz). La agrupación tiene un estilo musical en el que se aprecian influencias del rock alternativo de los 90 con tendencias al Nu Metal; pese a ello no tiene aún un estilo totalmente definido; suele haber inclinaciones hacia el hip hop y el funk. Su propuesta musical es muy variada, rica en sonidos y ambientación. En esta oportunidad, Farsantes presentará un set acústico de todas sus canciones. Entrada: 250 pesos.



Sábado 10



A las 21. Marcos Luc presenta Apócrifos

El cantautor cordobés presenta una serie de audiovisuales realizados con gran creatividad y atractiva estética, con canciones universalmente reconocidas de artistas como Atahualpa Yupanqui, Queen o The Beatles en versiones de gran originalidad.

A las 21. Bajo Terapia. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Con dirección de Cecilia Flores. Tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada. La Psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante. Entradas desde 300 pesos disponibles a través del sistema Autoentrada. Repite el domingo 11 a las 20.



Domingo 11



A las 21. Visita al taller de "loquefuga" (Capilla del Monte)

Romina Mack abre las puertas de su taller loquefuga. Este es un proyecto de impacto social que busca generar conciencia sobre el origen de los productos que se consumen y sus repercusiones en el medio ambiente, invitando a observar detenidamente y respetar la naturaleza. ¿De qué están hechos los accesorios y las prendas que se usan todos los días? Tomando este cuestionamiento como motor de búsqueda, desde su taller en Capilla del Monte diseña y crea objetos de uso cotidiano utilizando como materia prima la vegetación del monte que la rodea, fabricando tintes y estampas naturales que transforman las fibras de algodón en piezas únicas e irrepetibles. IG: @loquefuga.

