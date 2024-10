A 16 años de su último disco, llega "Songs of a Lost World", el nuevo disco de The Cure, la banda liderada por Robert Smith. la fecha fijada es el 1 de noviembre y los temas ,"Alone" y "A Fragile Thing" de reciente aparición en la plataforma Spotify, aumentan las expectavivas.

Shoy of a Lost World es el tútulo del show íntimo preparado para la presentación el 1 de noviembre en la sala londinense Troxy, con capacidad para 3 mil personas. Este será el décimo cuarto disco de estudio de la banda. Y será transmitido en forma gratuita por la plataforma YouTube.

Su líder, Robert Smith, señaló en una entrevista con una revista británica, que las primeras canciones se gestaron en 2010 y luego tuvieron actualizaciones en años subsiguientes.

Este lanzamiento estaría haciendo prever que la banda, a punto de cumplir 50 años, continuará con la gira Shows of the Lost World, la que ya lleva realizadas 90 fechas en 33 países a las que asistieron alrededor de 1 millón trescientas mil personas.

Efectivamente, el legendario líder de The Cure ha revelado que tiene un plan estratégico para el retiro definitivo de la banda, que coincidirá con su 50 aniversario en 2028, seguido por el lanzamiento de un álbum en 2029.

En una entrevista con Matt Everitt, publicada en el sitio oficial de la banda, Robert Smith explicó que este final comenzará con una gira mundial prevista para el otoño de 2025 (hemisferio Norte), luego de la culminación de este disco ‘Songs of a Lost World’.

El vocalista señaló que aunque inicialmente tenía pensado participar en festivales el próximo verano, decidió que las presentaciones en vivo se realizarán durante esa temporada.

"Tengo que terminar el segundo álbum. La próxima vez que toquemos en vivo será en otoño del año que viene", declaró Smith. Para entonces, los integrantes comenzarán a ofrecer conciertos con regularidad hasta llegar al aniversario de 2028, año en que también presentarán un documental sobre la banda.

Repasando la historia:

The Cure es una de las bandas más influyentes en la historia del rock, especialmente reconocida durante la década de los 80. Fundada en 1976 en Crawley, Inglaterra, el grupo experimentó una serie de transformaciones que lo llevaron a convertirse en lo que hoy conocemos.

Su mayor éxito lo alcanzaron en los años 80 y 90, destacándose la formación de 1986 a 1989 con Robert Smith como vocalista, Simon Gallup en el bajo, Porl Thompson en la guitarra, Boris Williams en la batería, y Roger O'Donnell y Laurence Tolhurst en los teclados.

La banda fue nominada al Grammy en 1994 y 2001 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa, y en 2019 fue incluida en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.