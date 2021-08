Mientras el mundo sigue sumido en la pandemia y las derivaciones del Coronavirus, son muchas las polémicas en torno a la vacunación y The Offspring está protagonizando una.

De acuerdo a un posteo de su baterista Pete Parada, la banda lo desvinculó por negarse a recibir la dosis de la vacuna contra el Covid19. En este caso, no es porque se considere a sí mismo como un "anti vacuna" sino porque se lo desaconsejaron por una condición médica previa. Al respecto Parada aseguró: "Me contagié el virus hace más de un año, fue leve para mí, por lo que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a una vacunación que podría alterar el síndrome Guillain-Barré que padezco desde mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida. Desafortunadamente para mí (y mi familia, que espera mantenerme un poco más), los riesgos superan con creces los beneficios".

El resto de la banda, que está junta desde 2007, no ha emitido aún un comunicado oficial, pero de acuerdo al mismo post la decisión tendría que ver con la necesidad de resguardarse: "Se decidió que no es seguro estar cerca mío ni en el estudio ni de gira; No me verán en los próximos shows".

The Offspring saldrá de gira para promocionar su décimo álbum de estudio, Let the Bad Times Roll.