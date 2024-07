Tras semanas de rumores y afiches enigmáticos esparcidos por toda la Ciudad de Buenos Aires, la banda The Smashing Pumpkins ha confirmado que se presentará en Argentina en noviembre como parte de su "The World Is a Vampire Tour". La preventa de entradas comenzará este miércoles.

Así, el grupo originario de Chicago (EE. UU.) sigue con su serie de conciertos, que comenzó el 6 de julio pasado en Birmingham, Inglaterra. Durante la gira, interpretan las canciones que han marcado sus 36 años de trayectoria y también presentan su más reciente álbum de estudio, Atum.

"Será la ocasión ideal para disfrutar de los éxitos legendarios, nuevas versiones y temas recientes de una de las bandas más importantes de la música internacional", comentaron los organizadores de la gira.

Hace unas semanas se viralizaron afiches con un texto escueto dando la noticia del regreso del grupo a la Argentina.

La banda se presentará el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena.

Previamente estuvieron en tres ocasiones en el país: en 1998 en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, en 2010 en el Luna Park y en 2015 en la segunda edición del Lollapalooza Argentina

Las entradas estarán disponibles con preventa VIP a partir de este miércoles 17 de julio a las 13 horas a través del sitio web www.movistararena.com.ar. La venta general de tickets comenzará el viernes 19 de julio en el mismo sitio y a la misma hora.

El precio de las entradas aún no ha sido confirmado por los organizadores y se espera que sea anunciado en las próximas horas.