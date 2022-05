The Late Late Show with James Corden tuvo uno de sus episodios épicos cuando invitó a Tom Cruise a sumarse a sus clásicos números de parodia.

El actor que lleva decenas de películas en su trayectoria repasó las más emblemáticas en menos de 9 minutos y el resultado fue más que entretenido.

Top Gun, Days of Thunder, Rain Man, Tropic Thunder, War of the worls, Minority Report, Misión imposible I, II, III Y Ghost Protocol, Jerry McGuire, Rock og ages, Interview whit the Vampire, eyes wide shut, A few good men, Cocktail, The last Samurai, Vanilla Sky, Jack Reacher y Edge of Tomorrow se fueron sucediendo con un croma y diálogos acomodados para la comedia. El gran final, como no podía ser de otra manera llegó con el número musical de Risky Business.