Tommy Torres crea el disco más experimental de su carrera con el estreno de "El Playlist de Anoche" junto a Bad Bunny. Torres es cantautor y productor, y lleva adelante una carrera musical de grandes éxitos de la música latina.

Tommy Torres ha sido galardonado con el premio Grammy y múltiples Latin Grammy.

El artista se unió a Bad Bunny para crear "El Playlist de Anoche", con un repertorio emocional y variado. El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

El disco cuenta con 9 canciones que resaltan las distintas facetas musicales que caracterizan el carisma musical de Tommy Torres, al mismo tiempo expresando la visión trascendental de Bad Bunny. Con fusiones de géneros desde el Rock, Pop y Alternativo, hasta la mezcla de sonidos tropicales, ritmos del Reggae y baladas; el disco honra su título creando una secuencia de canciones perfecta para una experiencia musical cargada de historias y sentimientos a los que muchos se podrán relacionar.



"Decir que ´El Playlist de Anoche´ es una fusión de múltiples géneros sería una descripción muy superficial de lo que lo que realmente hicimos. Mucho más que eso, yo siento que logramos una fusión de energías puras. Benito con mis acordes más dramáticos y más sublimes”, expresó Tommy Torres.



"Simplemente hicimos el disco que nos gustaría escuchar, creamos el playlist perfecto. Desde la introducción R&B de 'Toda la Noche' con Benito, hasta el reggae de 'Marea' y el estribillo rockeado de 'No Prometo Nada', queda claro que este disco es puro arte y no se podrá etiquetar en ningún estilo. El arte no tiene género”, agrega el artista.



A la par del disco el músico realizó el estreno mundial de su nuevo sencillo "Marea" durante la ceremonia de Premios Juventud, realizando una deslumbrante presentación en vivo sobre el escenario. "Marea" es una canción de sonidos frescos que entrega las esencias de un verano eterno. El video musical de esta canción, fue grabado en Los Ángeles y dirigido por el aclamado director Death Of Gian. Tommy Torres presenta todo su talento en el video musical trayendo a la vida la historia de un romance idealista, mientras canta emotivamente acompañado por su banda.



Mirá el videoclip de "Marea":