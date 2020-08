Toots And The Maytals

Toots And The Maytals, el grupo jamaicano de música ska y reggae, lanzó una nueva versión del clásico de Bob Marley, "Three Little Birds" feat Ziggy Marley y con percusión de Ringo Starr.

“Got To Be Tough" es el primer álbum de estudio en 10 años de Toots and the Maytals, que se lanzará el 28 de agosto a través de Troyan Jamaica/BMG.

“Three Little Birds” Ft. Ziggy Marley es la tercera canción que se da a conocer del tan esperado próximo álbum de estudio de Toots and the Maytals.

“Got To Be Tough”, el single, se lanzó en junio, siendo el primer lanzamiento original de Toots en casi una década. Fue aclamado como un "himno inspirador" por la revista Paste y reconocido como un “recordatorio para mantenerse fuerte cuando los sistemas corruptos asoman la cabeza” por la revista Rolling Stone.

“Warning Warning” fue el segundo single que se dio a conocer en julio con “Consequence of Sound” aplaudiendo la canción por mostrar el perdurable compromiso del líder y fundador Frederick “Toots” Hibbert con los problemas de justicia social.

El próximo álbum “Got To Be Tough” renueva la carrera de casi seis décadas del hombre que lanzó un nuevo sonido y género con “Do The Reggay” de 1968. Es un recordatorio de que a través de las venas creativas de Toots corren todas las raíces y brotes del blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae y griots africanos.

En la década de 1970, sorprendió con el panafricanismo dinámico de "Funky Kingston" y "Preassure Drop" redefiniendo el soul con el LP "Toots In Memphis" de los '80.

Toots ha evolucionado constantemente sin dejar de ser único. El músico, vocalista, compositor, productor e ícono ganador de múltiples premios Grammy ha hecho que la espera valga la pena.