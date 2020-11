La Editorial de la UNC invita a la presentación del libro La zorra, la cigarra y el mono. Tres fábulas para leer a Juan Filloy (1894- 1939), de Candelaria de Olmos.

Será el miércoles 4 de noviembre a las 19:00 horas en vivo a través del canal de YouTube Editorial UNC. Estarán la autora, Candelaria de Olmos, junto a Sandra Gasparini y Marcelo Bernal (codirector Editorial UNC).

Reflexiones sobre Filloy

En el comienzo de este libro hay, pues, una disputa con otras voces. Hay también una doble y obstinada negación: Filloy no fue un escritor escondido; Filloy no fue un escritor olvidado. El valor de esta negación es haber funcionado como punto de partida: ¿y si Filloy no fue un escritor oculto? ¿Y si en lugar de esconderse apuntaba a mostrarse? ¿Y no será que lo logró?

En los comienzos de mi propio recorrido hay una hipótesis que puede ser formulada en tres afirmaciones. La primera es que las opciones discursivas y no discursivas que al inicio de su trayectoria hizo Juan Filloy pueden ser explicadas con relación al lugar descentrado que ocupaba en el ámbito literario. La segunda afirmación es que ese lugar descentrado habría sido aquel al que le permitieron acceder unos recursos iniciales más bien escasos y desfavorables. La tercera pretende que dichas opciones estuvieron orientadas a producir modificaciones en el volumen de esos recursos y, consecuentemente, a mejorar la posición del escritor en ese ámbito.

