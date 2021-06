The Walking Dead parecía no tener fin, pero todo concluye en algún momento, hasta el apocalipsis.

Aunque es una despedida relativa, porque la serie tiene dos series satélites que aún no están listas para el adión: Fear the Walking Dead y The Walking Dead, the world beyond.

Pero la original tendrá su temporada final que veremos en dos tandas iniciando el próximo 22 de agosto con la temporada número 11 que, como es habitual lanzará 8 episodios. Los 16 restantes llegarán a lo largo de 2022. Así que hay que ser pacientes y prepararse para la despedida.

¡Aquí algunas imágenes de lo que se viene!