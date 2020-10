Cumple 77 años: El 31 de Octubre de 1943 nace José Luis “Pepe” Guerra, la ciudad de Treinta y Tres, Departamento Treinta y Tres, República Oriental del Uruguay. Compositor, guitarrista y cantante. Formó parte de Los Olimareños.

En 1990 el dúo se disuelve, y ambos continúan sus carreras como solistas.

En 2009 Comenzaron a realizar una serie de conciertos que los ha reunido nuevamente como dúo más allá de sus carreras paralelas como solistas.

Obras: Boca de tormenta (con Rubén Lena y Braulio López) – Candombe nacional (con Braulio López) – El campo grande (con Rubén Lena y Braulio López) entre otros.

Pepe Guerra / Orejano

En 1975 la banda británica Queen lanza al mercado un single que anticipa su LP A Night At The Opera, que se publicará tres semanas más tarde. El single contiene dos temas del disco. El lado B es “I´m In Love with My Car”. En el lado A está una de las canciones más famosas de la historia: “Bohemian Rhapsody”, un tema de seis minutos. El sencillo se convierte en el más vendido en el Reino Unido.

Queen - Bohemian Rhapsody (A Night At The Odeon - Hammersmith 1975)

1512 – En Roma se inauguraron los frescos de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, pintados por Miguel Ángel. Residencia oficial del papa, se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego.

La bóveda tiene unas dimensiones de 40 metros de largo por 13 de ancho, lo que significa que la superficie pintada ocupa unos 460 metros cuadrados.

CAPILLA SIXTINA Pintura a pintura

Se celebra Halloween, o Noche de Brujas, fiesta muy popular en Estados Unidos. Se consideraba como una fiesta pagana en la previa al Día de todos los Santos. En América del Norte se acostumbra a que los niños digan “dulce o truco” en casas de vecinos en busca de golosinas.

ORIGEN DE HALLOWEEN | Draw My Life (Hacemos 🎃 de Tik y Tak)

En 1993 moría River Phoenix, actor estadounidense. Después de realizar papeles menores en programas de televisión, Phoenix coprotagonizó varias películas, entre ellas Explorers, Cuenta conmigo y The Mosquito Coast. Más tarde, por su interpretación como Danny Pope en Running on Empty, dirigida por Sidney Lumet, ganó el galardón National Board of Review en la categoría «mejor actor secundario» y fue nominado al Premio Óscar y al Globo de Oro. Murió a los 23 años.

River Phoenix, Su Trágica Y Prematura Partida Aún Nos Estremece

1904: en Reino Unido, John Ambrose Fleming, de la Universidad de Londres, da a conocer la radio de válvulas.

Cumple 40 años: Nicole Unterüberbacher Neumann más conocida como Nicole Neumann nacida en Buenos Aires, 31 de octubre de 1980, es una modelo, empresaria, cantante y conductora de TV argentina. Es hija del instructor de esquí y empresario Bernd Unterüberbacher y de la empresaria Claudia Neumann, de la que tomaría el apellido para su carrera profesional.

Nicole Neumann, la historia de una Lolita

Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. La fecha coincide con este día de 1924, cuando finalizó el Congreso Internacional del Ahorro en Milán (Italia).

Feliz Día del Ahorro 2020

Federico Fellini nació en Rímini, Emilia-Romaña el 20 de enero de 1920 y murió en Roma el 31 de octubre de 1993, fue un director de cine y guionista italiano; considerado el cineasta de la posguerra más importante de su país a nivel mundial.

Ganador de cuatro premios Óscar a la mejor película extranjera por Amarcord, La Strada, 8 y 1/2, Las noches de Calabria; en 1993 fue galardonado con un Óscar honorífico por su carrera.​

A lo largo de su carrera dio vida a personajes y escenas que se han incorporado al imaginario colectivo cinematográfico. De sí mismo decía que era «un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo»

Federico Fellini: Películas Esenciales

Emiliano Raúl Sala Taffarel nació en Cululú, Santa Fe el 31 de octubre de 1990 y murió en el Canal de la Mancha el 21 de enero de 2019, fue un futbolista argentino que jugó como delantero centro.

Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol francés; primero en el Girondins de Burdeos y finalmente, tras varias cesiones, en el FC Nantes. El 19 de enero de 2019 fue traspasado al Cardiff City de la Premier League, pero no llegó a debutar en el club galés. Viajó el 21 de enero a Nantes a despedirse de sus compañeros, y la avioneta que lo transportaba de regreso sufrió un accidente mientras sobrevolaba el canal de la Mancha, falleciendo en ese incidente.

Emiliano Sala ● Ahora Que Te Vas ● Homenaje● 1990-2019

Dolores Membrives Fernández, conocida como Lola Membrives nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1885 y murió el 31 de octubre de 1969, fue una actriz argentina, afincada en España.

Su trayectoria abarca obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, José Zorrilla (Don Juan Tenorio), Pedro Muñoz Seca, Alfonso Paso, Alejandro Casona, Enrique Jardiel Poncela, Eduardo Marquina, José María Pemán, Luigi Pirandello (La vida que te di), Oscar Wilde (El abanico de Lady Windermere) y Eugene O'Neill (Anna Christie), entre otros.

Su última función la representó en el Teatro Odeón de Buenos Aires en las obras Los verdes campos del Edén, de Antonio Gala.

La mal querida, Lola membrives

Cumple 54 años: Nacía en 1966: Adam Horovitz, conocido como Ad Rock, es un músico estadounidense, rapero, guitarrista, actor, de la banda Beastie Boys.

