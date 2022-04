Después de un par de años signados por la pandemia, por las dificultades de producción y por cierta cautela a la hora de estrenar entre las grandes plataformas, llega un año diferente.

En el 2022 se aproxima una batalla entre los universos de Lord of The Rings (El señor de los anillos), Game of Thrones (Juego de tronos) y Star Wars (La guerra de las galaxias), cada uno desde una plataforma diferente, que marcará un año épico para la ficción televisiva.

Amazon Prime Video (200 millones de suscriptores) revoluciona su catálogo con la versión en serie de El señor de los anillos, el título más caro de todos los tiempos (500 millones de dólares) que será el gran evento televisivo del año. Se estrenaría el 22 de septiembre, fecha de cumpleaños del querible personaje Bilbo Bolsón. La expectativa es gigantesca y también la polémica asegurada, porque la comparación con la trilogía de Peter Jackson será inevitable. La serie ya tiene nombre: Los anillos del poder.

HBO Max (74 millones de suscriptores) también va por todo con el estreno de La casa del dragón, precuela de Juego de tronos, ambientada 300 años antes de los hechos relatados en la ficción original. La plataforma se tomó en serio la expansión del universo creado por RR Martin, conscientes todos en esa casa televisiva de la importancia que tiene este proyecto para fidelizar su base de clientes en un entorno tan competitivo. No hay una fecha de estreno definitiva, pero HBO Max ha confirmado que será a lo largo de 2022. En febrero culminó el rodaje y sólo queda esperar que terminen pronto la posproducción para conocer la fecha exacta.

Quizá la intención inicial era estrenar alrededor del mes de abril, por seguir la tradición de la mayoría de temporadas de Juego de tronos, pero ahora mismo el calendario está abierto y podría llevarnos hasta la segunda mitad del año. Hay que tener en cuenta que la postproducción será larga, y que también estrenar cerca de septiembre puede contrarrestar el efecto de “los anillos”.

En Disney Plus (130 millones de suscriptores) siguen con su estrategia de expandir el multiverso Marvel con un puñado de series nuevas, la mayoría de ellas protagonizadas por heroínas. Y además llegará por fin la esperada serie de Obi-Wan Kenobi el 25 de mayo. Ewan McGregor protagoniza la resurrección de uno de los personajes icónicos de La guerra de las galaxias, y lo hace junto a Hayden Christensen como uno de los más grandes personajes de la historia de la ficción: Darth Vader. La serie trasladará la acción una década después de la trama de La venganza de los Sith, con Anakin ya por completo en el lado oscuro y los Jedis a punto de desaparecer. La producción de esta serie retrasó la tercera temporada de The Mandalorian, ya que se graba en el mismo estudio y con un equipo técnico similar.

Y si de fantasía hablamos Disney+ también prepara la versión seriada de Willow, aquella película de aventuras que enamoró a una generación, con el mismo protagonista: Warwick Davis, y con el veteranísimo Ron Howard como productor. LucasFilm se encarga de la nueva versión de este cuento de hadas y monstruos.

¿Y qué plan tiene Netflix (222 millones de suscriptores) ante este ataque frontal a su hegemonía planetaria? A falta de sorpresas el servicio de streaming lo apuesta todo a las nuevas temporadas de sus series más vistas: Stranger Things, que vuelve para su cuarta temporada con una propuesta más siniestra y con un enorme esfuerzo de producción. Será presentada en dos tandas: el 27 de mayo se estrena el Volumen 1 y, el 1 de julio, el Volumen 2. Y la quinta temporada de The crown, que busca repetir el éxito de su cuarta temporada, con elenco renovado (marca registrada de la serie cada dos temporadas) y que contará el devenir de la familia real británica en los 90’s. Llegaría en noviembre.

Se viene un año cargado de series, y el foco estará puesto en esta pelea de las plataformas por el trono. El arma elegida es el “mundo de la fantasía”.

La previa entusiasma. Esperemos que todo esté a la altura de lo que vienen prometiendo.