La carlospacense Valentina Ferrer fue tapa de la revista Vogue México confirmando su embarazo, junto a J Balbin que la abraza desde atrás en la fotografía.



La noticia fue recibida con gran alegría por su familia en Villa Carlos Paz, que la mantuvo en secreto hasta que la pareja decidió darla a conocer.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear" dijo Valentina, quien en 2014, fue elegida como Miss Argentina y un año más tarde participó en Miss Universo. La modelo ha protagonizado numerosas campañas publicitarias, brilla en pasarelas internacionales y se convirtió en una exponente de la belleza argentina.



Valentina y J Balvin se conocieron en 2019, cuando ella fue contratada para grabar el videoclip "Sigo Extrañándote". Desde entonces, llevan una vida juntos y ahora decidieron convertirse en padres.

Fuente www.eldiariodecarlospaz.com.ar