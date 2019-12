Cumple 50 años ! 1969 en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra ―liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012)― lanza su primer disco, una obra ineludible en la discografía de nuestro rock. La banda pionera integrada por Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, irrumpió en la escena del rock vernáculo con este primer álbum que traía canciones inolvidables de alto contenido lírico y vuelo musical como Muchacha (Ojos de papel), Laura Va, Color Humano, Plegaria para un Niño Dormido, Figuración y otras. Con motivo de este aniversario la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto realizó un concierto sinfónico de homenaje en el CCK.

Participaron los exintegrantes del grupo Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari, los solistas Mariana Bianchini y Rubén Goldín, y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, todos bajo la dirección de Mariano Chiacchiarini.

La curaduría, arreglos y orquestaciones correspondieron a Juan “Pollo” Raffo. Vemos un fragmento de este tributo ocurrido el mes pasado.

Juan Alberto Ramón Badía nació en Ramos Mejía, Argentina el 29 de noviembre de 19463​ y murió en Pilar, Argentina el 29 de junio de 2012, fue un conductor de televisión y locutor argentino ganador del premio Martín Fierro, con muchos años de presencia e importancia en los medios radiales y televisivos de su país.

Cumple 73 años: Silvio Rodríguez Domínguez nació en San Antonio de los Baños el 29 de noviembre de 1946, es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú.De acuerdo con diversas clasificaciones musicales, entre los discos más relevantes del cantautor pueden mencionarse algunos de los primeros, tales como Días y flores (1975), Al final de este viaje (1978), Mujeres (1978), Rabo de nube (1980) y Unicornio (1982). Fue declarado Doctor Honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba.

Revivamos aquél momento del 9 de noviembre de 2011.

Louisa May Alcott nació en Germantown, Pensilvania el 29 de noviembre de 1832 y murió en Boston, Massachusetts el 6 de marzo de 1888 fue una escritora estadounidense, reconocida por su famosa novela Mujercitas (1868). Comprometida con el movimiento abolicionista y el sufragismo, escribió bajo el seudónimo de A. M. Barnard una colección de novelas y relatos en los que se tratan temas tabúes para la época como el adulterio y el incesto. Nunca contrajo matrimonio y se mostró, al igual que sus progenitores, activa a nivel social y político durante toda su vida, alineándose en contra de la esclavitud y apoyando con ahínco el voto de la mujer.​ Desaparecida su madre, se hizo cargo de su hogar.

En la Guerra de Secesión fue enfermera en el Hospital de la Unión, en Georgetown, Washington D. C., durante seis semanas entre 1862 y 1863.

Murió en Boston el 6 de marzo de 1888 a causa de las secuelas del envenenamiento por mercurio contraído durante su servicio en la guerra, el mismo día que su padre era sepultado.

Su novela "Mujercitas" fue llevada al cine en 1949, 1994 y estamos esperando el estreno de la nueva versión. Aquí el trailer.

1924 nació Domingo Liotta, cardiólogo argentino, uno de los inventores del corazón artificial.

Cumple 80 años: Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco y antes como Conchita Velasco nació en Valladolid el 29 de noviembre de 1939, es una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. A quien vimos como Doña Ángela, la impecable gobernanta en la serie Gran Hotel (Netflix)

Ulises Dumont nació en Buenos Aires el 7 de abril de 1937 y murió el 29 de noviembre de 2008, fue un destacado actor argentino de teatro, cine y televisión.En sus trabajos con cineastas como Carlos Sorín o Juan José Campanella encontró felices confluencias estéticas que resolvió con arrolladora e inusual creatividad. En el año 2008 trabajó bajo la dirección de Sergio Schmucler en el film La Herencia, rodado en las sierras de Córdoba, su último filme. También trabajó en varias películas dirigido por Francisco D'Intino.

El 29 de noviembre de 2001 murió George Harrison, ex integrante de The Beatles. Compuso canciones como “Something” (Algo), “Here comes the Sun”(Aquí viene el sol) y “While My Guitar Gently Weeps”( Guitarra vas a llorar), cerramos con esta canción gloriosa.

Que tengas un buen día.