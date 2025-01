La Agencia Córdoba Cultura programa actividades para el disfrute de toda la familia en la época estival.





El Teatro Itinerante de Verano continúa recorriendo la provincia llevando espectáculos de circo, clown, narraciones, mimo, comedia y títeres a distintos puntos de la provincia.



Esta semana, los espectáculos gratuitos de Teatro Itinerante podrán verse en las localidades de Santa Rosa de Calamuchita, Cerro Colorado, La Travesía, Ballesteros, Monte Cristo, Villa Candelaria, Villa De Soto, Villa Cañada del Sauce y La Granja, entre otras. Un plan ideal para disfrutar en familia y acercarse al arte en un ambiente distendido.



Además, durante todo el mes de enero, los museos de la ciudad de Córdoba te esperan con un horario especial de verano: de 13 a 19. Las puertas se abren para que el público pueda recorrer las exposiciones y descubrir el patrimonio cultural de la provincia.

La Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso con la federalización de la cultura, apoyando festivales y propuestas que promueven la participación de la comunidad y el desarrollo artístico en cada rincón de la provincia.



La programación completa puede verse en: cultura.cba.gov.ar

Mirá los espectáculos día por día:

Martes 21

A las 10.30 y a las 15.30. Juega Bonito Sid – Laboratorio de Animación. Centro de Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232 – Unquillo



Orientado a niños y niñas de 8 a 12 años. El laboratorio busca ofrecer a los niños y niñas de las sierras chicas y alrededores, una experiencia creativa y educativa durante las vacaciones de verano, en la que puedan desarrollar habilidades artísticas, narrativas y técnicas a través de la creación de muñecos y la animación. Este espacio de aprendizaje fomentará la imaginación, el trabajo en equipo y la experimentación con nuevas tecnologías. Martes y jueves hasta el 20 de febrero. Cupos limitados. Para más información: laboratoriojuegabonito@gmail.com

A las 19. Teatro Itinerante de verano: Animaladas, El último sapukay? (Verde que te quiero verde) Eco Museo Casa Pozo Calle Pública s/n – Cerro Colorado / Sobremonte



Teatro de títeres / Infancias / 45 min. Al ritmo del chamamé y en código de comedia Animaladas nos dará a conocer al Aguará Guazú, uno de los diez animales argentinos en peligro de extinción. Todo intervenido por la pintura de Jorge Cuello, reconocido artista cordobés, lo que hace de esta obra de títeres un cuadro en movimiento.

Miércoles 22

A las 20.30. Teatro Itinerante de verano: Lunática (KIKA Producciones Teatro) Biblioteca Popular de Travesía Calle Pública s/n – La Travesía / San Javier



Comedia dramática / ATP / 50 min. Lunática cuenta la historia de Rosa y su increíble amistad con los lobos.Rosa era una niña que amaba cantar, aunque no se sabe si cantaba bien o no tanto, pero lo hacía con ganas, prácticamente era lo único que le gustaba hacer. Las vecinas y vecinos de su pueblo, los Nunca Contentos, como su nombre lo indica, no estaban muy contentos con su canto, ni con su tamaño, ni con su color. Rosa se refugió en el bosque, donde una audiencia inusitada de lobos disfrutaba de sus canciones… sin embargo esta solución no duraría mucho tiempo…

Jueves 23

A las 10.30 y a las 15.30. Juega Bonito Sid – Laboratorio de Animación. Centro de Animación Quirino Cristiani – Echeverría 232 – Unquillo



Orientado a niños y niñas de 8 a 12 años. El laboratorio busca ofrecer a los niños y niñas de las sierras chicas y alrededores, una experiencia creativa y educativa durante las vacaciones de verano, en la que puedan desarrollar habilidades artísticas, narrativas y técnicas a través de la creación de muñecos y la animación. Este espacio de aprendizaje fomentará la imaginación, el trabajo en equipo y la experimentación con nuevas tecnologías. Martes y jueves hasta el 20 de febrero. Cupos limitados. Para más información: laboratoriojuegabonito@gmail.com

A las 19.30. Teatro Itinerante de verano: Clowngratuleiyon (Circo Moskito) Biblioteca del Centro Cultural Jose Ermesto Cacciavillani Dr. Juan Lafoucada 24 Ballesteros / UniónClown y circo / ATP / 50 min

A las 19.30. Teatro Itinerante de verano: El País de los Colores (Paradiso) CIC de Conlara Calle Pública s/n – Conlara / San Javier



Teatro de Títeres / ATP / 45 min. La Pelotita y el Caracolito emprenden un viaje serrano, para encontrar al duende de los Colores, quien la pintó como el arcoiris para devolver su felicidad. Esta obra, para todo público será el deleite de toda la familia.

A las 20:30. Cine móvil: Rodencia y el diente de la princesa. Plaza San Martín – San Agustín



El Cine Móvil continúa con proyecciones de películas infantiles, animadas y clásicas para disfrutar en familia en un mágico recorrido por toda la provincia. La propuesta invita a disfrutar de un espacio de encuentro a través de una selección de películas pensadas especialmente para el público infantil y familiar. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Cine a domicilio: Las Motitos (de Ines Barrionuevo y Gabriela Vidal, Argentina, 2021)Colonia de Zapateros, Cuba y Costanera. A 100 metros del puente de Ingreso a Villa Silvina.Con la presencia de su vestuarista y directora de arte, se proyecta “Las Motitos”. Juliana y Lautaro viven en un barrio humilde sitiado por policías, están enamorados y enfrentan un embarazo no deseado. No saben cómo ni a quién acudir para sortear la ilegalidad y el desamparo hasta que Flor, mamá de Juli, se da cuenta de lo que pasa y actúa; después, los adolescentes vuelven a encontrarse. Entrada libre y gratuita.

Viernes 24

A las 10:30. Teatro Itinerante de verano: De Marineros y Piratas (Teatro de Títeres El Telón) Arena Monte Cristo Polideportivo Carlos Campelli Bartolomé Mitre esq. Roberto Tarquini. Monte Cristo / Río Primero



Títeres de guante y técnicas mixtas / ATP / 50 min. Baltasar llega cansado y sin su camello. Trae una pesada bolsa de juguetes al hombro, llena de juguetes. Aprovecha que tiene compañía, el respetabilisimo público, para descansar un poco e ir a tomar agua. No sabe que un pirata está muy cerca y lo acecha, dispuesto a quedarse con esa bolsa. Por suerte el rey mago cuenta con los niños y un marinero que lo ayudan a que todo termine bien. Acompaña el espectáculo el payaso presentador, que participa activamente con los niños en distintas pruebas de malabarismos, bailes y etcéteras..

A las 11. Teatro Itinerante de verano: Un cumple de terror (Títeres Gato de Lata) Colonia de Verano Municipal Ayacucho – Las Acequias / Río Cuarto



Teatro de títeres / ATP / 45 min. ¡A FESTEJAR! Franela, la gata cumple 6 años y Meli le organiza una fiesta sorpresa. Su amigo, Pantufla, le lleva de regalo su torta favorita: una torta de atún. Pero, de repente, al ir a buscar la velita: ¡¡¡ LA TORTA DESAPARECE!!! El único testigo es una mosca curiosa, que, al ser también golos, nunca había parado de mirar la torta. Franela y Moscosa emprenden esta divertida aventura en búsqueda de la torta.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: Mundo Mamona (Mundo Mamona)Plaza Barrio “El Viejo Molino” Ascasubi s/n – Yacanto / Calamuchita



Clown y circo / ATP / 45 min. “Mundo Mamona” es un unipersonal de clown y circo itinerante que combina la simplicidad de una payasa callejera con destrezas circenses que incluyen el humor físico, malabares, monociclo y acrobacias. Dirigido a todo público este espectáculo logra cautivar regalando momentos inolvidables de risas y emociones.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: Tiempo de Juego (Unkateke) Predio Deportivo Comunal de Villa Candelaria Calle Paso de las Tropas – Villa Candelaria / Río Seco



Música teatro / Infancias / 40 min. ¿Se imaginan un tiempo de juego alrededor de un fuego? ¿Se imaginan armar un fogón y jugar hasta que se apague? o mejor aún, ¿qué siga viva la llama hasta el próximo encuentro? Unkateke presenta “Tiempo de juego”. Un espectáculo que propone crear un encuentro mágico alrededor del fuego navegando por diferentes rincones de lo cotidiano desde zambullirnos en el mundo de los dinosaurios, hasta lo maravilloso de encontrarnos en una plaza.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: Amablé, un lugar para jugar, soñar y ser (Raqueta) Predio del Ferrocarril Ruta Nº10 entre Aniceto y Las Cuatro Hermanas – Colazo / Rio SegundoClown / ATP / 45 min. Un encuentro de juego, emoción y disfrute. ¡Conectar con la verdad y el amor es nuestro deseo!

A las 20:30. Teatro Itinerante de verano: El Pícaro sueño (El Desbarranco) Cine Teatro Municipal Villa de Soto Av. José I. Peralta 359 – Villa De Soto / Cruz del Eje



Teatro de títeres / ATP / 45 min. Es un espectáculo inspirado en las vivencias de algunos niños cercanos a las autoras. Con la intención de reparar y desmitificar con el juego teatral y titiritezco un conflicto que padecen muchos niños, que es el terror nocturno, escribimos esta divertida historia que da credibilidad a la visión imaginaria de estas pesadillas nocturnas.

A las 20:30. Teatro Itinerante de verano: Kaori y el Dragón de Agua (Sibeldanza) Playón Deportivo Comunal Francisco Cesar s/n – Villa Cañada del Sauce / Calamuchita



Narración en kamishibai, danza y títeres / ATP / 50 min. Kaori, una mujer dedicada a las artes, se inspira en su ancestra samurái para defender a su pueblo.

A las 20:30. Cine móvil: El PatalargaNatatorio Municipal – Monte Ralo



El Cine Móvil continúa con proyecciones de películas infantiles, animadas y clásicas para disfrutar en familia en un mágico recorrido por toda la provincia. La propuesta invita a disfrutar de un espacio de encuentro a través de una selección de películas pensadas especialmente para el público infantil y familiar. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine a domicilio: El siervo inútil (de Fernando Lacolla, Argentina, 2023) Agua de Oro – Ismeria, casona histórica y centro cultural



Con la presencia del director, se proyecta esta película que cuenta la historia de Luca, quien trabaja en una inmobiliaria interesada en construir un housing en los viejos terrenos del ferrocarril. Ante las burocracias que imposibilitan el avance de la obra, Luca recurre al diputado Cardone quien se involucra en el negocio y lo convierte en su testaferro. Entrada libre y gratuita.

Sábado 25

A las 19. Teatro Itinerante de verano: Tambor Tambora (Títere Nómade) La Cale el sueño de Lu y Nani Libertad esq. El Zorzal – San Marcos Sierras / Cruz del Eje



Teatro de títeres en miniatura / ATP / 60 min. Teatro Lambe Lambe. Espectáculo de Teatro de Títeres en miniatura, de pequeño formato, de 3 minutos de duración, que invita a una sola persona por vez, a disfrutar de la escena.

A las 20:30. Teatro Itinerante de verano: Mundo abuelo (Convención Teatro) Club Social y de fomento vecinal Las Chacras de Los Talas Calle Pública s/n – Las Chacras Sur / San Javier



Teatro de objetos, narración, máscaras / ATP / 55 min. En escena, un narrador evoca el universo de Luis, un abuelo tornero, constructor, inventor. A través de este relato, nos acercamos a su taller, sus objetos, su atmósfera. Luis, con dificultad, irá dándole forma a su última obra, aquella que tiene pendiente desde hace mucho tiempo.

A las 21:30. Teatro Itinerante de verano: El Trovador Galáctico (Potrero Escénico) Plaza de la Constitución Los Molles y Las Rosas – Villa Santa Cruz del Lago / Punilla



Teatro y música / ATP / 45 min. Álvaro mecánico interespacial vive el año 2076 en la base Argentinuim Galaxy. Construyó una nave supersónica para viajar a través del tiempo y llegar a la tierra en la actualidad. Entré historias y canciones incentiva a la comunidad terrícola a tomar conciencia sobre el tratamiento de la basura que generamos y así evitar la implosión del planeta.

Domingo 26

A las 18:30. Teatro Itinerante de verano: Pancho y sus Cachivaches (Chíngaras Teatro) Club Social y Deportivo La Granja Av Los Fresnos s/n – La Granja / Colón



Teatro de objetos y narración oral escénico / Infancias / 45 min. Pancho junta cosas, que la madre llama “Cachivaches” pero son los tesoros que lo acompañan en su soledad y le ayudan a convertirse en inventor de poesías, edificios, formas y colores. Panchito es admirado por todos en el jardín porque ha traído sus inventos locos y hermosos, hechos con cachivaches.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: Con los residuos del cajón, hacemos una canción (Marotte en Fuga) Natatorio Municipal Mi Villa Av. Velez Sarfield s/n – Villa Fontana / Río Primero



Títeres de mesa / ATP / 45 min. El espectáculo se sitúa en una vereda del barrio donde dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación. Así crean un noticiero y, con la ayuda de amigos fantásticos, buscan noticias ambientales en su cuadra. Intentando salvar la vida de un pajarito descubren el peligro de los residuos contaminantes.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: Sueños Payasos (Chicha Libre Circo) Plaza central Av. San Martín y Av. Pedro Ignacio Guzman – Reducción / Juarez Celman



Circo / Infancias / 50 min. Chicha, una payasa decidida a cumplir su sueño irrumpe en el lugar para lograr su objetivo. Con la ayuda del indispensable público enfrentará diferentes desafíos interiores y exteriores. Malabares, acrobacias, equilibrios, miedos, pensamientos limitantes y más! La odisea , la magia y la aventura se unen en este espectáculo destinado a todo público.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: Bruno Estampilla (Teatro de Ilusiones Animadas) Plaza Doña Piru San Martin esq. Esquiu – San Pedro Norte / Tulumba



Teatro de Títeres / ATP / 50 min. La historia tiene como protagonista a Bruno, cartero oficial del Correo Postal Titiritesco, que lleva cartas y encomiendas montado en una motoneta para marionetas. Todos los días, la primera carta que entrega, es para su amada María. Cada destino, una aventura y cada destinatario un misterio. Allá va a cumplir su deber, Bruno Estampilla, un cartero de maravilla.